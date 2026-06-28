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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Konuralp Antik Kenti'ne hayran kaldı: "Burası gerçek bir hazine"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Konuralp Antik Kenti'ne hayran kaldı: "Burası gerçek bir hazine"
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve bürokratlarını Düzce'de ağırladı. Tam kadro Düzce'ye gelen heyet ilk olarak Düzce lezzetlerini tatmak üzere Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırlandı.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 10:06