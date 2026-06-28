Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Konuralp Antik Kenti'ne hayran kaldı: "Burası gerçek bir hazine"

Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin çok yönlü potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtım kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok ismi Düzce'de misafir eden Faruk Özlü'nün son konukları ünlü sanatçı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve ekibi oldu.