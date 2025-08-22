Trend
Galeri
Trend Magazin
Devrilen ağacın altında kalmıştı...Oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Meslektaşı Bahar Şahin açıkladı
Devrilen ağacın altında kalmıştı...Oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Meslektaşı Bahar Şahin açıkladı
İstanbul'da geçen günlerde etkili olan fırtına sonucunda 27 yaşındaki dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı, ağır yaralandı. Yıldız'ın son sağlık durumunu meslektaşı Bahar Şahin açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:40