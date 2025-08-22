Trend Galeri Trend Magazin Devrilen ağacın altında kalmıştı...Oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Meslektaşı Bahar Şahin açıkladı

İstanbul'da geçen günlerde etkili olan fırtına sonucunda 27 yaşındaki dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı, ağır yaralandı. Yıldız'ın son sağlık durumunu meslektaşı Bahar Şahin açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:40
15 Ağustos Cuma günü İstanbul Kartal'da etkili olan şiddetli rüzgâr sebebiyle oyuncu İbrahim Yıldız devrilen ağacın altında kaldı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından ağacın altından çıkartılan İbrahim Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video

Yaklaşık 15 saat süren bir ameliyat geçiren genç oyuncunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.

"SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"
Yoğun bakımda tedavi altında bulunan İbrahim Yıldız'ın son durumunu meslektaşı Bahar Şahin açıkladı:

"İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum."

Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan İbrahim Yıldız, pek çok başarılı yapımda rol aldı.

Özellikle "Duy Beni" dizisindeki Dağhan, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde Çoban Sefer ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem"deki Hasan karakterleriyle izleyici karşısına çıktı.