"Didem" klibi tartışması 6 yıl sonra alevlendi! Azeri kızı Günel Zeynelova Burcu Esmersoy'u topa tuttu: "Geçmişinden utanan siz..."

Burcu Esmersoy, 21 yaşındayken oynadığı "Didem" klibiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkıcı Günel Zeynelova ise, Esmersoy'un klipte oynadığı dönemi ve "Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum" sözlerini 6 yıl sonra topa tuttu!

Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 12:39
1998 yılında müzik dünyasına adım atan Günel Zeynelova, küçük yaşta dikkatleri üzerine çekmiş ve kısa sürede dinlenme rekorları kıran 'Didem' şarkısıyla adından söz ettirmişti.

Azeri kızı olarak bilinen Zeynelova, güçlü sesiyle büyük usta isimlerin de ilgisini çekmişti.

Kariyerinin başlarında, şarkıcının "Didem" adlı şarkısının klibinde o dönem 21 yaşında olan ve şimdilerin ünlü isimleri arasında yer alan Burcu Esmersoy'da kamera karşısına geçmişti.

İlk kez ekranlarda olan Ersoy, güzelliği ve performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Burcu Esmersoy aradan yıllar geçtikten sonra, 6 yıl önce katıldığı bir programda kliple ilgili deneyimlerini ve o döneme dair anılarını paylaşmıştı. Program sunucusunun "Hiç kabul ettiğin bir işle ilgili, 'Allah kahretsin ben bunu neden kabul ettim' dediğin oldu mu? Günel Zeynelova 'Didem' klibi dahil" sorusunu sormuştu.

"ÖYLE BİR ŞARKI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Esmersoy'un soruya verdiği yanıt ise şu olmuştu: Bilmeyenler olabilir. Biz burada kendi kendimize gülüyoruz ama... Yıllarca beni 'Didem' sandılar. Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum. O dönem İstanbul Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde okuyordum. Yakın bir arkadaşım İbrahim Tatlıses'in halkla ilişkilerini yönetiyordu. Bir gün panik içinde beni arayarak; "Klip için ayarladığımız yabancı model gelemedi, bir kız bulmam lazım beni kurtarır mısın?" dedi. Günlük ücreti de iyiydi. "Ne kadar izlenebilir ki bu" dedim... İnternet bu kadar yaygın da değil. Ünlü bir insan olacağımı düşünmemiştim. Değişik bir hatıra oldu.

6 YIL SONRA TOPA TUTTU!
Ünlü oyuncunun sözlerinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, Azeri kızı Ersoy'un bu açıklamaların yeniden gündeme gelmesinin ardından tepki gösterdi.

"GEÇMİŞİNDEN UTANAN SİZ..."

Zeynelova Burcu Esmersoy'un açıklamalarına "Komik olan ne?" diyerek, "Ben, sen oynadığın için teşekkür ederim. Bir hatıra gibi güzel bahsederim. Bu açıklamandan hoşlanmadım, hem de hiç! İnsan geçmişte yaşadıklarından utanmamalı! Edepsizlik veya şarkı söyleyemeyen insanın klibinde oynamadın. Oranı buranı açmadın, 'gençlik' deyip geç. 2025 cool musunuz şimdi? Neyin komikliği, neyin konusu, neyi konuşuyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Komik olan ne? Komik olan sizin şu anda yaptığınız bence. Ve geçmişinden utanan siz." ifadelerini kullandı.

Günel Zeynelova'nın cevabı kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.

Öte yandan Azeri kızının yıllar içinde geçirdiği değişimle de adından söz ettirdi.

Estetik operasyonuyla bambaşka birine dönüşen çocuk yıldız, şimdilerde güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN DİĞER OYUNCULARI SİZLER İÇİN DERLEDİK!

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.

Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı.

2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor.

İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ!

Hollywood'a yakın mesafedeki konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran insanlardan biri olarak öne çıkıyor.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ!

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

Dizide canlandırdığı "besleme" karakteriyle özellikle çocuk izleyicilerin kalbinde derin izler bırakan Kulakoğlu, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla da unutulmaz bir ekran yüzü olmuştu.

Hayriye karakterinin (Tomris Oğuzalp) yanında türlü zorluklara maruz kalan Bilge, ekran başındakileri ağlatırken, genç oyuncunun başarılı performansı da takdir toplamıştı.

İŞTE SON HALİ!

1986 doğumlu olan Nur Kulakoğlu, oyunculuk kariyerine "Aşık Oldum" dizisiyle adım attı. Küçük Besleme'nin yanı sıra "Mum Kokulu Kadınlar", "Üvey Baba", "Avcı" ve "Sururi" gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak hayatının yönünü zamanla değiştiren Kulakoğlu, oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına odaklandı.

18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı. Şimdilerde Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kulakoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Evlenen ve mutlu bir yuva kuran eski oyuncu,sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlardan tamamen uzak bir hayat tercih ediyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü, değişti ve hayalini kurduğu akademik hayatı yaşıyor.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE MUSTAFA'SININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir hayat yolculuğunda karşımıza çıktı. İşte küçük Mustafa'nın şaşırtan son hali…