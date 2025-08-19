"Didem" klibi tartışması 6 yıl sonra alevlendi! Azeri kızı Günel Zeynelova Burcu Esmersoy'u topa tuttu: "Geçmişinden utanan siz..."

"ÖYLE BİR ŞARKI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Esmersoy'un soruya verdiği yanıt ise şu olmuştu: Bilmeyenler olabilir. Biz burada kendi kendimize gülüyoruz ama... Yıllarca beni 'Didem' sandılar. Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum. O dönem İstanbul Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde okuyordum. Yakın bir arkadaşım İbrahim Tatlıses'in halkla ilişkilerini yönetiyordu. Bir gün panik içinde beni arayarak; "Klip için ayarladığımız yabancı model gelemedi, bir kız bulmam lazım beni kurtarır mısın?" dedi. Günlük ücreti de iyiydi. "Ne kadar izlenebilir ki bu" dedim... İnternet bu kadar yaygın da değil. Ünlü bir insan olacağımı düşünmemiştim. Değişik bir hatıra oldu.