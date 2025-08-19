Trend
Galeri
Trend Magazin
"Didem" klibi tartışması 6 yıl sonra alevlendi! Azeri kızı Günel Zeynelova Burcu Esmersoy'u topa tuttu: "Geçmişinden utanan siz..."
"Didem" klibi tartışması 6 yıl sonra alevlendi! Azeri kızı Günel Zeynelova Burcu Esmersoy'u topa tuttu: "Geçmişinden utanan siz..."
Burcu Esmersoy, 21 yaşındayken oynadığı "Didem" klibiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkıcı Günel Zeynelova ise, Esmersoy'un klipte oynadığı dönemi ve "Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum" sözlerini 6 yıl sonra topa tuttu!
Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 12:39