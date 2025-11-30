Dijital komşuluk karakolda bitiyor! WhatsApp grupları mahkemelik oluyor...

Tuğçe Betül Şenel / Psikolog

"SOSYAL KAYGI SEMPTOMLARINI TETİKLER"

Dijital komşuluk gruplarının bireylerin psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir?

Dijital komşuluk grupları, bireylerde aidiyet, destek ve güven duygusunu artırabileceği gibi; yoğun mesaj trafiği, tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar nedeniyle stres ve kaygıyı artırıcı etkiler de gösterebilir. Etkisi, grubun kültürüne ve kişinin mizacına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz yönde değişebilmektedir.

Sürekli mesaj ve bildirim almak gerginlik ve kaygı düzeylerini artırabilir mi?

Beyin sürekli uyarı aldığında "acil bir şey var mı?" şeklinde hafif bir tetikte olma hali yaratır. Bu durum özellikle; sürekli bipleme ve titreşim, "mesaj kaçırma" kaygısı, iş- ev dikkatinin bölünmesi gibi sebeplerle gerginlik ve zihinsel yorgunluk oluşturabilir.

Dijital gruplardaki tartışmalar bazı bireylerde sosyal çekingenlik veya kaygı bozukluğu gibi etkiler yaratır mı?

Hassas ve içe dönük kişilerde yoğun eleştiri ya da sert iletişim "Acaba yanlış bir şey söyler miyim?" kaygısını, sosyal geri çekilmeyi hatta bazı vakalarda sosyal kaygı semptomlarını tetikleyebilir.