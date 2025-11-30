Dijital komşuluk karakolda bitiyor! WhatsApp grupları mahkemelik oluyor...

Ayşe Atila / Sosyolog-Yazar
"GÜVEN VE AİDİYET OLUŞMUYOR"
WhatsApp grupları gibi dijital ortamlar, komşuluk aidiyetini güçlendiriyor mu?
Bu sorunun tek bir cevabı yok, çünkü WhatsApp grupları komşuluğu hem güçlendirebiliyor hem zayıflatabiliyor. Bu gruplar, komşuluk değil "şikayet, denetim ve dışlayıcı dil" üreten alanlara da dönüştü. Bir apartman sakinini hedef alan suçlama mesajları, grupta başlayan kutuplaşmalar veya kimlik temelli dışlanmalar aidiyeti zayıflatıyor, hatta komşuluğu bir 'dijital gözetim sistemi 'ne dönüştürüyor. Komşuluğa dijital bir alan açıyor ama o alanın ruhunu biz belirliyoruz.
Komşuların iletişimini dijital ortamda yürütmesi toplumsal dayanışmayı nasıl etkiliyor?
Dijital iletişim, toplumsal dayanışmayı hızlandırır ama her zaman derinleştirmez. Fakat bu dayanışma, çoğu zaman emek harcanan, yüz yüze ve duygusu yüksek temaslardan yoksun olur. Yani eksik bir dayanışma biçimi...
Sosyal bağların ekran üzerinden kurulması, uzun vadede güven ve samimiyet duygusunu nasıl etkiler?
Güven ve samimiyet, yalnızca konuşmakla değil; yüz görmek, ses duymak, göz göze gelmek, beraber susmakla kurulur. Dijital komşulukta bu bedensel ve duygusal katmanların çoğu yoktur. Bu nedenle güven vardır ama kırılgandır; samimiyet vardır ama kontrollüdür.
Türkiye'deki dijital komşuluk kültürü, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında farklılık gösteriyor mu?
Türkiye'de komşuluk sadece mekansal değil; kültürel, duygusal ve ahlâkî bir kurumdur. Bu nedenle Türkiye'de dijital komşuluk yalnızca "duyuru paylaşmak" değildir; aynı zamanda korumak, kollamak, gözetmektir. Avrupa'daki dijital komşuluk genellikle güvenlik odaklıdır: "Şüpheli kişi görüldü, hırsızlık oldu, belediyeye şu sorunu bildirin." Batı'da dijital komşuluk bir koordinasyon aracıdır; Türkiye'de ise duygusal ve kültürel bir sahne.