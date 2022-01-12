Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun cüretkar pozlarına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz , yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson 'dan geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifi almıştı.

Son olarak " Alev Alev " dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz , oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, düğün için ilk adımları atmış sıra ailelerin tanışmasına gelmişti.