Trend Galeri Trend Magazin Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı!

Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı!

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, geçen haftalarda köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Düğün için ilk adımları atmaya başlayan ikili, yeni yıla İzlanda'da girmişti. Güzel oyuncu, İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Sevgilisinin ailesi ile pozlar veren Dilan Çiçek Deniz takipçilerine tanıtmayı ihmal etmedi. Şu sıralar İzlanda'da tatilde olan Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptığı anların karelerini paylaştı. Dilan Çiçek Deniz'in havuz pozlarına beğeni yağdı...

Giriş Tarihi: 11.01.2022 17:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 17:43
Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifi almıştı.

Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı!

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı!

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, düğün için ilk adımları atmış sıra ailelerin tanışmasına gelmişti.

Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı!

Ünlü çift yeni yıla İzlanda'da girdi. Güzel oyuncu, İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

Dilan Çiçek Deniz -11 derecede havuz keyfi yaptı! Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı!

Sevgilisinin ailesi ile pozlar veren Dilan Çiçek Deniz takipçilerine tanıtmayı ihmal etmedi.

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