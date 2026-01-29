Trend
Dilan Çiçek Deniz ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...Thor Saevarsson aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı
2022 yılında Dilan Çiçek Deniz ile evliliğin eşiğinden dönen İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, aradığı aşkı yine Türkiye'de buldu. Yeni sevgilisiyle mutluluk pozları veren Saevarsson, romantik kareleriyle aşkını ilan etti.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:00