Trend Galeri Trend Magazin Dilan Çiçek Deniz ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...Thor Saevarsson aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

2022 yılında Dilan Çiçek Deniz ile evliliğin eşiğinden dönen İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, aradığı aşkı yine Türkiye'de buldu. Yeni sevgilisiyle mutluluk pozları veren Saevarsson, romantik kareleriyle aşkını ilan etti.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 15:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:00
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, 2021'nin aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz'e hayranlarından "Mutluluklar!" mesajları yağmıştı.

Ancak 2022 yılının kasım ayında, Dilan Çiçek Deniz'in evlenmeye hazırlandığı Thor Saevarsson'dan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle nişanı attığı öne sürülmüştü.

Saevarsson'un da Deniz'le birlikte yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenilmişti. Yakın çevresinin barışmak için araya girmesine rağmen, Deniz'in geri adım atmadığı da iddialar arasındaydı.

Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığı sonrası birçok kez çapkınlık turunda gazetecilere yakalanan yönetmen Thor Saevarsson, kalbini yeniden bir Türk güzele açtı.

İzlandalı yönetmenin, gönlünü tasarımcı Tilbe Çakır'a kaptırdı.Thor Saevarsson'un Çakır ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Thor Saevarsson ile Tilbe Çakır, gittikleri Bali'ye tatilinde aşkını ilan etti.

Çiçeği burnunda çiftin, romantik karelerine ise beğeni ve yorum yağdı.

