Dilan Çiçek Deniz şıklığıyla göz doldurdu! Partiye davet edilen ilk Türk oyuncu oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen 98. Akademi Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yıl boyunca adından söz ettiren yapımlar ve performanslar, sinema sektörünün en önemli gecesinde ödüller için yarıştı. DİLAN ÇİÇEK DENİZ O ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu ödül törenine de katılanlar arasında yer aldı. Ünlü oyuncu, seçkin davetler arasında yer alan 'Elton John AIDS Vakfı 'Oscar Partisi'nde de yerini aldı. 'Elton John AIDS Vakfı 'Oscar Partisi'; Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka'nın ev sahipliğinde organize edildi. İLK VE TEK TÜRK OYUNCU OLDU Oscar partisine davet edilen Dilan Çiçek Deniz, ilk ve tek Türk oyuncu olarak da yer aldı. Oyuncunun seçtiği kıyafeti de göz doldurdu. İşte 98. Oscar Ödülleri kazananların listesi… EN İYİ FİLM -Hamnet -Sinners -Marty Supreme -One Battle After Another -The Secret Agent -Sentimental Value -Train Dreams -Bugonia -F1 KAZANAN: One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) EN İYİ YÖNETMEN -Chloe Zhao-Hamnet -Josh Safdie-Marty Supreme -Paul Thomas Anderson-One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş) -Joachim Trier-Sentimental Value -Ryan Coogler-Sinners KAZANAN: One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) / Paul Thomas Anderson EN İYİ ULUSLARARASI FİLM -The Secret Agent -It Was Just An Accident -Sentimental Value -Sirat -The Voice of Hind Rajab KAZANAN: Sentimental Value EN İYİ KADRO -Hamnet -Marty Supreme -One Battle After Another -The Secret Agent -Sinners KAZANAN: One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) EN İYİ ERKEK OYUNCU -Timothee Chalamet- Marty Supreme -Leonardo DiCaprio-One Battle After Another -Ethan Hawke-Blue Moon -Michael B. Jordan-Sinners -Wagner Moura-The Secret Agent KAZANAN: Michael B. Jordan-Sinners (Günahkarlar) EN İYİ KADIN OYUNCU -Jessie Buckley-Hamnet -Rose Byrne-If I Had Legs I'd Kick You -Kate Hudson-Song Sung Blue -Renate Reinsve-Sentimental Value -Emma Stone-Bugonia KAZANAN: Jessie Buckley-Hamnet EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU -Elle Fanning-Sentimental Value -Inga Ibsdotter Lilleaas-Sentimental Value -Amy Madigan-Weapons -Wunmi Mosaku-Sinners -Teyana Taylor-One Battle After Another KAZANAN: Amy Madigan-Weapons EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU -Benicio Del Toro-One Battle After Another -Jacob Elordi-Frankenstein -Delroy Lindo-Sinners -Sean Penn-One Battle After Another -Stellan Skarsgard-Sentimental Value KAZANAN: Sean Penn-One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) EN İYİ SİNEMATOGRAFİ -Frankenstein -Marty Supreme -One Battle After Another -Sinners -Train Dreams KAZANAN: Sinners EN İYİ ORİJİNAL SENARYO -Blue Moon -It Was Just an Accident -Marty Supreme -Sentimental Value -Sinners KAZANAN: Sinners EN İYİ UYARLAMA SENARYO -Bugonia -Frankenstein -Hamnet -One Battle After Another -Train Dreams KAZANAN: One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş) /Paul Thomas Anderson EN İYİ KURGU -F1 -Marty Supreme -One Battle After Another -Sentimental Value -Sinners KAZANAN: One Battle After Another (Savaş üstüne Savaş) EN İYİ GÖRSEL EFEKT -Avatar: Fire and Ash -F1 -Jurassic World Rebirth -The Lost Bus -Sinners KAZANAN: Avatar Fire&Ash EN İYİ SAÇ MAKYAJ -Frankenstein -Kokuho -Sinners -The Smashing Machine -The Ugly Stepsister KAZANAN: Frankenstein EN İYİ KOSTÜM TASARIMI -Avatar: Fire and Ash -Frankenstein -Hamnet -Marty Supreme -Sinners KAZANAN: Frankenstein EN İYİ SES -F1 -Frankenstein -One Battle After Another -Sinners -Sirat KAZANAN: F1 EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK -Bugonia -Frankenstein -Hamnet -One Battle After Another -Sinners KAZANAN: Sinners EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI -Dear Me-Diane Warren: Relentless -Golden-KPop Demon Hunters -I Lied to You-Sinners -Sweet Dreams of Joy-Viva Verdi -Train Dreams-Train Dreams KAZANAN: Golden-KPop Demon Hunters EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ -Butcher's Stain -A Friend of Dorothy -Jane Austen's Period Drama -The Singers -Two People Exchanging Saliva KAZANAN: The Singers ve Two People Exchanging Saliva EN İYİ BELGESEL FİLMİ -The Alabama Solution -Come See Me in the Good Light -Cutting Through Rocks -Mr. Nobody Against Putin -The Perfect Neighbor KAZANAN: Mr. Nobody Against Putin EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ -All the Empty Rooms -Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud -Children No More: Were and Are Gone -The Devil Is Busy -Perfectly a Strangeness KAZANAN: All The Empty Rooms EN İYİ ANİMASYON FİLMİ -Arco -Elio -KPop Demon Hunters (Kpop İblis Avcıları) -Little Amelie or the Character of Rain -Zootopia 2 KAZANAN: KPop Demon Hunters (Kpop İblis Avcıları) EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ -Butterfly -Forevergreen -The Girl Who Cried Pearls -Retirement Plan -The Three Sisters KAZANAN: The Girl Who Cried Pearls