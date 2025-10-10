Trend Galeri Trend Magazin Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler'in güzel Afife'si, Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler'in güzel Afife'si, Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Hale Soygazi ve Ayşen Gruda gibi efsaen isimleri buluşturan Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'de 'Afife' karakterini canlandıran usta oyuncu Jale Altuğ, bakın kiminle evliymiş....

Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:28
Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Süt Kardeşler, aradan yıllar geçmesine rağmen bugün dahi izleyiciyi ekrana kilitliyor.

1976 yılında izleyiciyle buluşan yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı efsane yapım, Yeşiçam'ın en başarılı filmleri arasında yer alıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, filmde Ramazan ve Şaban'ın hikayesi anlatılıyordu.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Türk Sineması'nda önemli bir yeri olan 'Süt Kardeşler' filmi, her dönemde izleyicilerin büyük beğenisini kazandı ve izlendi. Ertem Eğilmez'in Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan filmde Ramazan ve Şaban'ın hikayesi anlatılıyordu.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem olurken, Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçek ise ağızları adeta açık bıraktı.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan 'Süper Baaba' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ'dan başkası değil.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Şevket Altuğ, şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Öte yandan Süt Kardeşler filminde dikkat çeken oyunculardan biri de 'Yasemin' karakteriydi.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter Şaban'a aşık olan Yasemin'i canlandıran merhum sanatçı Yasemin Esmergül'dü.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

AFRO- TÜRK SANILIYORDU...

Ünlü oyuncu Yasemin Esmergül, esmer tenli olduğu için Afro- Türk sanılıyordu, ancak aslen İzmirli idi.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Oyuncu, 19 Eylül 2007'de İstanbul'da 88 yaşında iken hayatını kaybetti.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu. Herkes tarafından Arap sanılan Celal Yonat,bakın nereliymiş?

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

ASLI ENVER

Kıbrıs

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

MURAT BOZ

Ereğli

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

MÜJDE UZMAN

İstanbul

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

OKTAY KAYNARCA

Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır.

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

SERTAB ERENER

İstanbul

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

FAHRİYE EVCEN

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

HANDE ATAİZİ

Bursa

Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.