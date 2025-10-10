Trend
Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler'in güzel Afife'si, Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!
Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Hale Soygazi ve Ayşen Gruda gibi efsaen isimleri buluşturan Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'de 'Afife' karakterini canlandıran usta oyuncu Jale Altuğ, bakın kiminle evliymiş....
Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:28