Dile kolay 54 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Süt Kardeşler’in güzel Afife’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Jale Altuğ bakın kimin eşi çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Süt Kardeşler, aradan yıllar geçmesine rağmen bugün dahi izleyiciyi ekrana kilitliyor.

1976 yılında izleyiciyle buluşan yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı efsane yapım, Yeşiçam'ın en başarılı filmleri arasında yer alıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, filmde Ramazan ve Şaban'ın hikayesi anlatılıyordu.