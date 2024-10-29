Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayesi film gibi!

2022 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Cüneyt Arkın, ardında sayısız film ve dizi bıraktı. 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cüneyt Arkın ölümü ile 7'den 70'e tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, aile hayatı ile de her zaman parmakla gösterildi. Cüneyt Arkın ile 55 yıl aynı yastığa baş koyan eşi Betül Cüreklibatır tanışma hikayelerini bakın nasıl anlattı... İşte gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın'ın Betül Cüreklibatır ile büyük aşkının hikayesi...