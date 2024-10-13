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Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı Fenerbahçe'nin efsane ismi...

Mutlu evliliği ve aile yaşantısı ile sanat camiasının örnek isimlerinden usta oyuncu Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün 56 yılını Fenerbahçe'nin efsane ismiyle geçirdi… 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı, çok sevgili eşi Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan'dan başkası değil. 56 yıldır aynı yastığa baş koyan Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın kızı Gülşah Soydan da bir dönemin çocuk yıldızlarından. Şimdilerde 2 torun, onların eş ve çocukları ile geniş bir ailenin büyüğü olan Hülya Koçyiğit'in keyfine diyecek yok. İşte evliliklerinde yarım asrı çoktan deviren Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın tanışma hikayesi...

Giriş Tarihi: 13.10.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:47
Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin efsane ismi...

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor.

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin efsane ismi...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin efsane ismi...

Özel hayatıyla dikkat çeken usta oyuncu örnek evliliğiyle takdir ediliyor.

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin efsane ismi...

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in büyük aşkı Fenerbahçe’nin efsane ismi...

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

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