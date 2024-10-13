Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı Fenerbahçe'nin efsane ismi...

Mutlu evliliği ve aile yaşantısı ile sanat camiasının örnek isimlerinden usta oyuncu Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün 56 yılını Fenerbahçe'nin efsane ismiyle geçirdi… 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı, çok sevgili eşi Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan'dan başkası değil. 56 yıldır aynı yastığa baş koyan Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın kızı Gülşah Soydan da bir dönemin çocuk yıldızlarından. Şimdilerde 2 torun, onların eş ve çocukları ile geniş bir ailenin büyüğü olan Hülya Koçyiğit'in keyfine diyecek yok. İşte evliliklerinde yarım asrı çoktan deviren Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın tanışma hikayesi...