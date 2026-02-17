Trend Galeri Trend Magazin Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve reyting listelerinde zirveyi zorlayan A.B.İ dizisinde Behram karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Diren Polatoğulları, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. Dizideki etkileyici performansı nedeniyle birçok izleyici tarafından Diyarbakırlı olduğu düşünülen başarılı oyuncunun gerçek memleketi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:43
Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisiyle izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları, canlandırdığı Behram karakteriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

45 yaşındaki oyuncunun performansı kadar özel hayatı da merak konusu olurken, özellikle memleketi hayranlarının radarına girdi.

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

Herkesin Diyarbakırlı sandığı Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı.

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

İşte başta Diren Polatoğulları olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Tunceli

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

PINAR DENİZ

Adana

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

BİGE ÖNAL

İstanbul

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır