Trend
Galeri
Trend Magazin
Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...
Diren Polatoğulları’nın gerçek memleketi sonunda ortaya çıktı! Hayranları şaşkın! Meğer sandığınız yer değilmiş...
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve reyting listelerinde zirveyi zorlayan A.B.İ dizisinde Behram karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Diren Polatoğulları, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. Dizideki etkileyici performansı nedeniyle birçok izleyici tarafından Diyarbakırlı olduğu düşünülen başarılı oyuncunun gerçek memleketi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:43