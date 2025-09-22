Diva'dan sert çıkış! Bülent Ersoy sahnede fena patladı: "Tokatlayıp yataktan atarım"

İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor.

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.