Diva'dan sert çıkış! Bülent Ersoy sahnede fena patladı: "Tokatlayıp yataktan atarım"

'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla müzik sektörünü yıkıp geçen assolist Bülent Ersoy, zaman zaman lüks yaşamı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü sanatçı bu sefer sahnede yaptığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Konserine gelen misafirlere keyif dolu anlar yaşatan Diva, dinleyicilerinin az ses çıkarması üzerine, 'Hiç uyuşuk herif sevmem, tokatlayıp yataktan atarım' ifadelerini kullandı. Ersoy'un bu çıkışı tüm salonu kahkahaya boğdu. Öte yandan usta sanatçı geçen aylarda da mal varlığı ile gündem olmuştu. MAL VARLIĞINDA YOK YOK... İşte Bülent Ersoy'un yürek hoplatan serveti... - İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa - Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa - İstanbul Fenerbahçe'de sauna - Antalya Fethiye'de benzinlik - 30 metrelik lüks yat - Kiraya verdiği vinç ve dozerler İşte diğer isimlerin dudak ısırtacak serveti... Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son zamanlarda kızıyla ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Magazin manşetlerinde her an yer edinen Tatlıses, bu sefer farklı bir konuyla dikkat çekti. Mal varlığıyla gündeme gelen Tatlıses, servetiyle dudak uçuklatıyor. İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor. İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor. Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında! 'Ah Geceler' 'Tabi Tabi' 'Karagözlüm' 'Ölesim Var' 'Evleneceksen Gel' şarkılarıyla müzik sektöründe adını duyuran Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenerek magazin manşetlerini süslemişti. Uzun bir süre özel hayatıyla dikkatleri çeken Sayan, şimdi ise farklı bir konuyla gündeme geldi. Yıllardır yaptığı işle çok konuşulan Seda Sayan'ın gayrimenkul yatırımları yalnızca İstanbul'la sınırlı değil; Londra ve Miami'de de mülkleri bulunuyor. Sadece İstanbul'da ise tam 30 daire ve dükkânın sahibi olduğu konuşuluyor. Akşam'da yer alan habere göre, tatilin vazgeçilmez adreslerinden Bodrum'da tam 3 villası bulunan Seda Sayan, yatırımlarını yalnızca Türkiye'yle sınırlı tutmadı. Londra ve Miami'de de lüks konutlara sahip olan sanatçının, yalnızca kira gelirinden ayda 500 bin TL kazandığı iddia edildi.