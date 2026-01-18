Trend Galeri Trend Magazin 'Diva'nın serveti saymakla bitmedi! Bülent Ersoy'un mal varlığı duyanları şaşkına çevirdi: Listede yok yok...

'Diva'nın serveti saymakla bitmedi! Bülent Ersoy'un mal varlığı duyanları şaşkına çevirdi: Listede yok yok...

Türk müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, sahnedeki ihtişamını özel hayatına da taşıyor. Lüks yaşamı ve göz alıcı zevkleriyle sık sık gündeme gelen Diva, ortaya çıkan mal varlığıyla bir kez daha magazin dünyasını salladı. Villadan dozere kadar listelenen servette yok yok...

Giriş Tarihi: 18.01.2026 16:22
'Sefam Olsun', 'Ablan Kurban Olsun Sana' ve 'Hani Bizim Sevdamız' gibi hitlerle Türk müziğinin zirvesine oturan assolist Bülent Ersoy, sadece sahnedeki performansıyla değil, lüks yaşam tarzıyla da sık sık magazin gündemini sallıyor.

Bu kez Diva, kimsenin aklına gelmeyecek bir detayla dikkat çekti. İddialara göre, usta sanatçının serveti yalnızca İstanbul'la sınırlı değil, turizmin gözde bölgeleri Muğla ve Antalya'da da büyük yatırımları bulunuyor!

İşte Bülent Ersoy'un görenleri şaşkına çeviren servet listesi:

-İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

-Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villalar

-İstanbul Fenerbahçe'de özel sauna

-Antalya Fethiye'de benzinlik yatırımı

-30 metrelik lüks yat

-Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Diva'nın serveti, sahnedeki ışıltısını özel yaşamına da yansıttığını bir kez daha gözler önüne serdi....

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

DEMET AKALIN

Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti.

Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti.

Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı.

Magazin basınına konuşan Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!" ifadelerini kullandı.

Akalın ayrıca, bir başka pişmanlığının da oyuncu Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. Akalın, 'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi. Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki. Onun için buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öbürüsü altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde!' dedi.

Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu açıklamalarıyla birlikte sahip olduğu iki evi kiraya vermeye açık olduğunu da dile getirdi.

Akalın'ın bu açıklamalarının ardından ünlü sanatçının serveti de merak konusu oldu.

İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.