Diva'yı şoke eden ilan! "Batan tekne" onun adıyla satışa çıktı: Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı...

Boğaz'da "batan tekne" ilanı magazin dünyasını karıştırdı! İlanda adı geçen Bülent Ersoy'un böyle bir olayı hiç yaşamadığı ortaya çıkarken, Diva'nın "Benim teknem Boğaz'da batmadı!" sözleri kafaları daha da karıştırdı. Peki bu gizemli ilan kime ait, perde arkasında ne var?