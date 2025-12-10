Trend Galeri Trend Magazin Diva'yı şoke eden ilan! "Batan tekne" onun adıyla satışa çıktı: Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı...

Diva'yı şoke eden ilan! "Batan tekne" onun adıyla satışa çıktı: Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı...

Boğaz'da "batan tekne" ilanı magazin dünyasını karıştırdı! İlanda adı geçen Bülent Ersoy'un böyle bir olayı hiç yaşamadığı ortaya çıkarken, Diva'nın "Benim teknem Boğaz'da batmadı!" sözleri kafaları daha da karıştırdı. Peki bu gizemli ilan kime ait, perde arkasında ne var?

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 10.12.2025 06:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 06:06
GÜNAYDIN, 'Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesi satılık' ilanını, ünlü sanatçıya sordu. Bülent Ersoy yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Evet geçmişte iki teknem oldu. Alıp sattım. Ama Boğaz'da hiç teknem batmadı!"

MEDYAYA HİÇ YANSIMADI
Bir tekne sahibi tarafından verilen ilan, merak uyandırdı. İlanda "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi.

Ancak Ersoy'un batan teknesiyle ilgili geçmişte medyaya yansıyan bir olay olmaması nedeniyle Bülent Ersoy'u arayıp ilanı sorduk.

ÜNLÜ BİR İŞADAMINDAN ALMIŞTIM
Bülent Ersoy ilanı gördükten sonra büyük şaşkınlık yaşadı ve şu açıklamayı yaptı: "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım. Ama sonra sattım."

"İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım."

Tekne iddialarının ardından çok merak edilen bir başka gerçek ise; Diva'nın serveti oldu. İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olan Bülent Ersoy, aynı zamanda gayrimenkul zengini. Tam olarak servet rakamları ise hala bilinmiyor.

PEKİ DİĞER ÜNLÜLERİN DUDAK UÇUKLATAN SERVETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

YATIRIMLARIYLA KONUŞULAN BİR DİĞER İSİM İSE ENGİN ALTAN DÜZYATAN!

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

GAYRIMENKUL YATIRIMLARIYLA ÇOK KONUŞULAN BİR İSİM DE EMRAH!

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.

REKOR SERVET

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.