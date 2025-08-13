Trend Galeri Trend Magazin Diva'yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy'un 'seyircisine küfür etti' iddiasına patladı! "Rezalet"

Diva'yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy'un 'seyircisine küfür etti' iddiasına patladı! "Rezalet"

Bülent Ersoy'un Antalya konserinde bir kadın seyircisine küfür ettiği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede yayılan haber sonrasına Ersoy'un meslektaşı Yılmaz Morgül'den imalı bir paylaşım geldi. Morgül 'Rezalet' diyerek Diva'yı topa tuttu.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 11:54
Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden olan Bülent Ersoy, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bülent Ersoy'un Antalya konserinde sahnede küfür ettiği öne sürüldü. Ersoy'dan seyircisine küfrettiğine yönelik iddialara yanıt geldi:

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

73 yaşındaki ünlü isim şu ifadelere yer verdi:

"54 yıllık sanat hayatımda, böylesine mesnetsiz ve hakikatten uzak ithamlarla karşı karşıya bırakılmak; ömrünü Türk müziğine ve aziz milletine adamış bir sanatkâr için son derece incitici ve üzücüdür...

Bugün bazı mecralarda yer alan 'Seyircisine hakaret etti' şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir.

Benim için siz, aziz ve muhterem dinleyicilerim, her daim baş tacım, velinimetim ve yıllardır en büyük kıymetlim oldunuz. Bu sebeple, hakikati kendi dilimden, bizzat size iletmek boynumun borcudur.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Çok kıymetli, değerli, kadim dostum Sayın Orhan Gencebay üstadın kürdilihicazkâr makamındaki şaheseri 'Bir Teselli Ver' eserini seslendirirken, şarkının meyan kısmında basmış olduğum tiz seslerdeki hâkimiyetimin verdiği coşku ve ardından gelen alkış tufanının yarattığı hissiyatla, kendime iltifat olarak 'Ne güzel okudun Bülent' manasında bu ifadeyi esprili bir dille öncelikle kendi kendime kullandım.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Ardından, VIP en önde oturan Kıbrıslı yakın dostum İpek Hanım'a yönelip, tekil şahıs ifadesindeki 'kız' kelimesini kullanmam, zaten genele hitap etmediğimin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net bir kanıtıdır.

Eğer bu söz, iddia edildiği gibi tüm salonu izdihamla dolduran 4.500 değerli dinleyicime hitaben sarf edilmiş olsaydı, başım dimdik yukarıda ve yüzüm tüm salona dönük bir şekilde olurdu.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Şunu herkes bilsin ki; 54 yıllık sanat hayatım boyunca beni ben yapan Türk halkına asla saygısızlık etmedim, etmem de mümkün değildir. Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamışken, 54 yıl sonra böyle bir davranış sergilemem zaten söz konusu olamaz.

Seyircim, benim velinimetim, baş tacımdır.

Ve buradan ilan ediyorum:

Benim seyircimle arama girmek hadsizliğinde bulunanlar, her zamanki gibi avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir...!!! Hiç kimsenin gücü, bu büyük sevgi, saygı ve sevdayı yok etmeye yetmez ve yetmeyecektir de...!!!

Ben, Türk halkının kalbinde kök salmış bir Bülent Ersoy'um ve 54 yıldır olduğu gibi bugün de onların hizmetkârıyım.

Beni bilen bilir...!!!

Ben Allah'tan başka kimseden korkmam.

Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha da asla dönmem...!!! Gerçekler neyse, Bülent Ersoy'dan daima onu duyacaksınız...!!! Benim lügatimde eğilip bükülmek, kıvırmak yoktur...!!! Sözüm de duruşum da 54 yıldır değişmedi, değişmeyecek de...!!!

'İnsanın espri anlayışı, zekâsı kadardır.

Zekâsız olana gerçeği anlatmak ise deveye hendek atlatmaktan daha zordur.

Bunu da bir kenara not edin; zira Bülent Ersoy'dan her daim hakikati duyarsınız ve duyacaksınız da.'
Sevgim, saygım ve hürmetim ile bilgilerinize arz olunur efendim.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

NOT: Bu arada, bir önceki kamuoyu bilgilendirmemde bahsetmiş olduğum üzere, geçen söylemlerimin de sonuna kadar arkasında durduğumu ve duracağımı siz, sayın musiki severlere bir kez daha bildirmekte fayda mülahaza ediyorum.

Bu konu burada kapanmayacak, kapatmayacağım. Çünkü ben, yeri geldiğinde tek kişilik bir orduyum. Halkı kandıran yüzsüzlerle hesabım bitmedi, bitmeyecek de...!!!"

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

DİVA'YI TOPA TUTTU!

Bülent Ersoy'un açıklamalarından sonra Yılmaz Morgül'de isim vermeyerek Instagram hesabından ağır göndermelerde bulundu.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

"REZALET!"

Uzunca bir metin yazsan Morgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Rezalet! Gerçek bir sanatkar nerede olursa olsun toplumun önünde olmanın bilincinde, konuşmalarında, davranışlarında daima saygı çerçevesinde olmalıdır. Antalya sahnesinde dinleyicisine 'Kız o----pu' diyen şahsiyeti sanatkar olarak kabul etmiyorum'

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Yılmaz Morgül'ün Bülent Ersoy'u hedef alan açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Öte yandan Ersoy, geçen günlerde meslektaşlarını hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Diva, 'çok kıymetli' olarak anılan bir sanatçının verdiği konserde playback yapmasına tepki göstererek adeta ateş püskürdü.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Bülent Ersoy, Instagram hesabında uzunca bir yazı yazarak, "Ben zirvelerin kadınıyım, hepinize tokadı bastım" ifadelerini kullandı.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Meslektaşına meydan okuyan Ersoy'un kimi hedef aldığı ise merak konusu oldu.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

16 BİN TL'LİK BORCUNU SOSYAL MEDYADAN İSTEMİŞTİ!

Ersoy, zor durumda olduğunu söyleyerek kendisinden 16 bin TL talep eden Berkay T. isimli şahısa yaptığı yardımın geri ödenmediğini iddia ederek, Instagram üzerinden dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

"YALVAR YAKAR İSTEDİNİZ, ŞİMDİ GERİ GÖNDERİN"

Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

"Sayın Berkay Tuncer beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Benden yalvar yakar istediğiniz, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak."

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

DEKONTLARI İFŞALADI

Bu sözlerinin ardından Ersoy, yardım amacıyla gönderdiği paranın banka dekontlarını da paylaşarak iddiasını belgelendirdi. Ancak paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılınca, Ersoy söz konusu içerikleri resmi Instagram hesabından sildi.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Öte yandan Bülent Ersoy'un mal varlığı da ortaya çıktı.

Liste gerçekten de fakirin ağzını yoracak cinsten:
-İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa.
-Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar.
-İstanbul Fenerbahçe'de sauna.
-Antalya Fethiye'de benzin istasyonu.
-30 metrelik lüks yat.
- Kiraya verdiği vinç ve dozerler.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Bunlara banka hesapları, yurtdışındaki taşınmazlar ve Ersoy'un gece yarıları kuyumcu açtırarak satın aldığı göz ve akıl alıcı mücevherleri dahil değil tabii.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son zamanlarda kızıyla ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş hayatındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yıllar boyunca kazandığı servetiyle dikkat çeken Tatlıses, sahip olduğu taşınmazlar, oteller, işletmeler ve lüks araç filosuyla adeta bir servet imparatorluğu kurdu

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Diva’yı topa tuttu! Yılmaz Morgül Bülent Ersoy’un ’seyircisine küfür etti’ iddiasına patladı! Rezalet

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.