Dj Erdem Kınay'dan şarkıcı Simge Sağın'a iğneleyici gönderme: "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi"
Erdem Kınay, "Simge Sağın bana kazık attı" diyerek magazin gündemini sallamıştı. Ünlü DJ, açıklamalarına hız kesmeden devam etti ve son olarak, "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" diyerek dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 10:40