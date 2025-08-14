Trend Galeri Trend Magazin Dj Erdem Kınay'dan şarkıcı Simge Sağın'a iğneleyici gönderme: ​"İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" 

Erdem Kınay, "Simge Sağın bana kazık attı" diyerek magazin gündemini sallamıştı. Ünlü DJ, açıklamalarına hız kesmeden devam etti ve son olarak, "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" diyerek dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 10:40
Ünlü DJ Erdem Kınay, geçtiğimiz gün Bodrum'da bir organizasyona katılarak bomba açıklamalarda bulunmuştu.

"BANA KAZIK ATTI GİTTİ"

Kınay, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını çalarak "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" ifadelerini kullanmıştı.

DJ Kınay, bir eğlence mekanında görüntülenerek söylemiş olduğu sözlere açıklık getirmişti.

"O DÖNEMDE İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAŞANDI"

Kınay, "90'lı yıllardan bugüne 200 üzerinde şarkıya imza attım. 500 tane arajman yaptım. Herkesin bildiği şarkılar da var, duyulmamış eserler de var. Neredeyse her sanatçıyla bir hikayemiz var. Şarkılarımı çalarken arada sırada ufak stand-up yapıyorum. 'Bununla biraz kavgam ettim, bununla çok iyi anlaştım' diye söylüyorum. 12 sene öncesinden bahsediyorum.

Simge gençti. Serdar Ortaç'ın vokalistiydi. Orada dikkatimi çekti, 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti, 'Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diyerek heyecanlıydı. Güzel albüm yaptık. Sonrasında o dönemde istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kendi kusurlu davranışlardan ve mahcubiyetini belirtti. Onu kapattık" ifadelerini kullandı.

"SİMGE SAĞIN OLMUYOR DEDİM MERVE ÖZBEY'İ PATLATTIM"

DJ Erdem Kınay, 'Pişmanlık var mı?' sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Her şeyde hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın; Simge Sağın olmayacaktı, belki daha iyi olacaktı. Bazı zaman olumsuz gördüğümüz şeyler kişilerin hayrına olabilir.

Ben mesela o kızgınlıkla, 'Sanatçıların kaprisleriyle uğraşmayacağım' diyerek kendi albümümü yaptım. Benim adıma başka yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim Merve Özbey'i patlattım. Simge ile olumsuzluk dinleyiciye Merve Özbey yarattı. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör. Görmekten bile hoşlanmadığım birkaç isim var"

BİR İĞNELEME DAHA GELDİ!

DJ Erdem Kınay son olarak bir etkinlikte görüntülendi. Kınay, Simge Sağın'a "Simge'yi ben keşfettim. Sonra bana kazık attı gitti" demesine şarkıcı, "Şakacı" karşılığını vermişti. Kınay, "Sağolsun şakacıyım. Simge'nin en sevdiğim özelliği çok keyifli gülüyor. Yanında kendini Cem Yılmaz gibi hissediyorsunuz. İnsanı motive ediyor. Bazı insanların gülüşleri sivridir.

Simge şakalarıma devam edeceğim. Şaka değil ilk albüm yaptım Simge'ye; sonra bazı şeyler oldu. Bunlar geçmişti kaldı. Biz yine görüşüp, şakalaşıyoruz. Üstesinden geldik. Geçmişten gelen ufak olumsuzluktu. İlk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" diyerek, güldü.

Öte yandan şimdilerde iş hayatındaki konularla gündeme gelen Simge Sağın, geçen aylarda ablasının vefat etmesiyle birlikte adından söz ettirmişti.

Sağın'ın hayranları ve meslektaşları, bu zor gününde başarılı sanatçının yanında olduklarını belirterek taziye mesajları yayınlamıştı.

EN ACI VEDA...

Simge Sağın, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ablasını gözyaşları içinde uğurlamıştı.

Ayakta durmaya güçlük çeken ünlü şarkıcıya sevenleri destek olmuştu.

Adeta canından bir parça kopan Simge Sağın, bir süre sosyal medyada sessizliğe bürünmüştü. Ablasının acısıyla yıkılan ünlü şarkıcı, duygusal bir fotoğraf paylaşarak yürekleri burkmuştu.

Simge Sağın, Instagram hesabında ablasına sarılmış olduğu bir fotoğraf yayınlayarak 'Ablam' yazıp kalp emojisi koydu. Sağın' birçok beğeni ve destek yorumu gelmişti.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Ablasının vefatıyla sarsılan Simge Sağın geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte konser vermişti.

Sahnede zor anlar yaşayan Sağın gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcının hayranları Sağın'ı alkışlayarak destek vermişti.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.