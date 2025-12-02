Trend
DJ sevgilisiyle evliliğin eşiğinden dönmüştü...Sunucu İbrahim Selim bakın gönlünü kime kaptırdı! Yaş farkı olay oldu
Geçtiğimiz yıllarda DJ sevgilisi Daye Ay ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü sunucu İbrahim Selim, yeni bir aşka yelken açtı. 46 yaşındaki Selim gönlünü bu kez bir fenomene kaptırdı. Taze aşıkların yaş farkı ise olay oldu.
Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:48