DJ sevgilisiyle evliliğin eşiğinden dönmüştü...Sunucu İbrahim Selim bakın gönlünü kime kaptırdı! Yaş farkı olay oldu

Geçtiğimiz yıllarda DJ sevgilisi Daye Ay ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü sunucu İbrahim Selim, yeni bir aşka yelken açtı. 46 yaşındaki Selim gönlünü bu kez bir fenomene kaptırdı. Taze aşıkların yaş farkı ise olay oldu.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:48
Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı.

Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti. Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti.

Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.

Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatını kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu Daye Ay ile bozmuştu.

İbrahim Selim sevgilisi ile pozlarını 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaşmıştı.

Selim ile Ay, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, nişan yüzüklerini takmıştı.

Ancak ikili nişanı attı ve yollarını ayırdı.

46 yaşındaki ünlü sunucu İbrahim Selim bu sefer gönlünü genç fenomene kaptırdı.

Selim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ayşe Şeyma Keten ile aşkını herkese ilan etti.

