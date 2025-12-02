DJ sevgilisiyle evliliğin eşiğinden dönmüştü...Sunucu İbrahim Selim bakın gönlünü kime kaptırdı! Yaş farkı olay oldu

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı.

Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti. Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti.