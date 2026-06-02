Dobra açıklamalarına bir yenisini daha ekledi! Seda Sayan: “Öyle adamlardan nefret ediyorum”

Son dönemde hem evliliği hem de magazin gündemine damga vuran iddialı açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, sosyal medyaya damga vuran yepyeni bir çıkışa daha imza attı.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 11:10
Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez evlilik ve ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini anlatırken kurduğu çarpıcı cümlelerle adından söz ettirmeyi başardı.

Katıldığı programda ev hayatına dair beklentilerini dobra tarzıyla ortaya koyan ünlü sanatçı, evde vakit geçirme şekliyle ilgili ezber bozan bir çıkış yaptı. Kendine has üslubuyla ilişkilerde asla katlanamadığı erkek profilini çizen ünlü isim, sosyal medyada kısa sürede etkileşim rekorları kıran o sert sözleri sarf etti.

"UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDERİM"

Yaptığı her hamleyle gündem belirleyen ünlü şarkıcı, evdeki erkek figürüne dair bakış açısını şu sözlerle özetledi: "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE KADINLARA İLİŞKİ TAVSİYESİ VERMİŞTİ

"BUNU YAPARSAN YATAKLIK DÖŞEKLİK OLMAZSIN"

Dobralığıyla bilinen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı: "Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin." Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Ne depresyona gireceğim ya? Next to dersin. Next to. Hadi canım bu kadar. Depresyona girmeyin. O girsin. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için. Bakalım yeni hayatını aldığıyla ne yaşayacak. Öyle desin. Benden sonra tufan desin."

"BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" GBT (Genel Bilgi Toplama), kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı.

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan, geçen günlerde de hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Seda Sayan, sahne kariyeri boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Ancak çoğu kişi onun doğumda verilen ismini hiç duymamıştı. Meğerse ünlü sanatçının kimliği, yıllardır sahnede kullandığı isimden tamamen farklıymış!

Türk televizyonunun sevilen ismi ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile yaşadığı mutlu evlilikle adından söz ettiren ünlü isim, magazin gündemine bomba gibi düşen bir detayla şaşkınlık yarattı.

Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM