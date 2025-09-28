Trend Galeri Trend Magazin Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

4. bebeğini kucağına alarak bir kez daha annelik sevinci yaşayan oyuncu Wilma Elles son haliyle nefes kesti. Ünlü oyuncu doğumdan 8 gün sonra eski haline dönerek kendine hayran bıraktı...

Giriş Tarihi: 28.09.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:29
Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde şöhrete kavuşan Wilma Elles, Wilma Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlendi.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

Milat, Melodi, Manolya Tiara adında üç çocuğu bulunan 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Elles yeniden bebek beklediğini duyurdu. Elles paylaşımına "Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!" notunu düşmüştü.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

MİNİK OĞLU DOĞDU!

Wilma Elles, son olarak Instagram hesabında yaptığı paylaşımla anne olduğunu açıkladı.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

"DAHA ÇOK ŞÜKREDEMEZDİM"

Oğlunu kucağına alan Elles, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Leon Mirza 17.09.2025. Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Daha çok şükredemezdim... 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik... Leon Mirza bize emanet... Oğlum seninle kavuştuk... Bizim için en büyük nimetsin....Seni çok seviyoruz... Milat ve Melodi ve Tiaraya kardeş oldun... " Ünlü oyuncunun oğluna 'Leon Mirza' adını koyması ise takipçilerinin beğenisini kazandı.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

DOĞUM KİLOLARINI 8 GÜNDE VERDİ!

Takvim'de yer alan habere göre, 4. defa annelik duygusunu tadan oyuncu Wilma Elles son olarak doğum sonrası verdiği kilolar ile gündeme geldi.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

Bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşan Elles, fit haliyle göz doldurdu.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

Ünlü oyuncu geçen günlerde de oğluyla ilk kez paylaşım yapmıştı.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

Öte yandan Wilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşı olmuştu. Ünlü isim yeni adının "Mücella" olduğunu açıklamıştı. Elles'in aile üyelerinin hepsinin adını "M" harfi ile başlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

İŞTE DİĞER ÜNLÜLERİN GERÇEK İSİMLERİ...

BARIŞ MANÇO: TOSUN YUSUF MEHMET BARIŞ MANÇO

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

SİBEL CAN: DENİZ ENGÜZEL

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

BANU ALKAN:LİZ REMKA REBRONJA

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

PERİHAN SAVAŞ: ŞERİFE PERİHAN

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

BERDAN MARDİNİ: ENGİN KARADEMİR

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...

ASENA: ONUR ÇAKMAK