Trend
Galeri
Trend Magazin
Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...
Doğum kilolarını 8 günde verdi! 4. çocuğunu kucağına alan Wilma Elles incecik kaldı: Bikinisiyle nefes kesti...
4. bebeğini kucağına alarak bir kez daha annelik sevinci yaşayan oyuncu Wilma Elles son haliyle nefes kesti. Ünlü oyuncu doğumdan 8 gün sonra eski haline dönerek kendine hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 28.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:29