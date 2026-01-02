Trend Galeri Trend Magazin Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: "Bağırsağımı kestiler"

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: "Bağırsağımı kestiler"

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda doktor hatası nedeniyle yaşadığı zorlu süreci ve sağlık kabusunu tüm detaylarıyla anlattı. Güzel oyuncunun yaşadığı talihsizlik ve geçirdiği operasyonlar hakkındaki itirafları magazin gündemine damga vurdu.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 11:16
Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Bugüne dek "İkimizin Yerine, "Yol Arkadaşım", "Benim Tatlı Yalanım", "Bandurma Füze Kulübü" ve "Yetiş Zeynep" gibi projelerde boy gösteren Aslı Bekiroğlu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem düşmüyor.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Geçtiğimiz aylarda bir ameliyat gerçekleştiren Bekiroğlu, yaşanan komplikasyon sonucu zor günler geçirdiğini açıkladı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını açıkladı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Katıldığı bir programda sağlık durumu hakkında konuşan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER"

Bekiroğlu, o anlar için "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

"İKİ TANE DAHA AMELİYAT OLACAĞIM"

"Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah."

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

"BİR TARAFIMDA POŞET VAR BİR TARAFIMDA FITIK PATLADI"

Yaşadığı durumun bir doktor hatası olduğunu belirten oyuncu "Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" açıklamasını yaptı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN BİLİNMEYEN HASTALIKLARI...

AYDİLGE

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmayarak hastalığını açıkladı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu duyurdu.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Doktor hatası yüzünden 3 kez ameliyat oldu! Aslı Bekiroğlu kabusunu anlattı: Bağırsağımı kestiler

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.