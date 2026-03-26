Doktorlar'ın çapkın Arslan'ı yıllara meydan okuyor! 54 yaşındaki oyuncunun son hali hayranlarından tam not aldı

Doktorlar dizisinin "Çapkın Arslan"ı Devrim Nas, 54 yaşında! Gençlik enerjisini olgunluk karizmasıyla birleştiren ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Nas'ın son hali...

Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 12:20
Sahnelerden sinemaya uzanan dev bir kariyer! Devrim Nas'ın başarı dolu yolculuğu her dönem ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Değişimiyle şaşırtan, sanata olan tutkusuyla hayran bırakan Devrim Nas'ın kariyerine ve son haline yakından bakalım.

10 Ocak 1972 İstanbul doğumlu olan Devrim Nas, tiyatrodan televizyona uzanan köklü kariyeriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Oyunculuğa olan tutkusu, onu ülkemizin en köklü sanat kurumlarından biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na yönlendirdi.

Burada tiyatro bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nas, yeteneklerini sahneye taşıdı ve kendine özgü bir yer edindi.

TİYATRODAN TELEVİZYONA UZANAN BİR KARİYER

Tiyatro Nas için her zaman bir tutku oldu. 1994 yılında kurduğu tiyatro ile "ırkçılık, gündelik faşizm ve toplumsal sorunlar" gibi temaları ele alan oyunlar sahneledi. Bu süreçte, sadece oyunculukla yetinmeyip yaratıcı üretimin her aşamasında yer aldı.

Daha sonra kurduğu bir diğer tiyatronun girişiminde Nas, burada da çeşitli prodüksiyonlarda hem sahneye çıktı hem de ekibin bel kemiği oldu.

Nas'ın tiyatroya olan sevgisi, yalnızca sahnede değil, eğitmenlik yoluyla da kendini gösterdi. Uzun yıllar boyunca güzel sanatlar tiyatro bölümünde ders verdi ve genç oyunculara rehberlik etti.

Ancak zamanla yeni kuşakla çatışmaya başladığını hisseden oyuncu, bu süreci sonlandırarak bağımsız çalışmayı tercih etti.

Devrim Nas, uluslararası tiyatro festivallerine katılarak yurt dışında da kendini kanıtladı. Özellikle Japon yönetmen Tadashi Suzuki ile çalışması, oyunculuk yaklaşımını derinleştirdi.

Suzuki'nin "İçinizdeki hayvanı ortaya çıkarın" anlayışını benimseyen Nas, bu yöntemin hem tiyatro hem de kişisel gelişim açısından kendisine çok şey kattığını ifade ediyor.

TELEVİZYON VE SİNEMA YOLCULUĞU

Nas, televizyon kariyerine 90'lı yılların başında başladı. Yaz Evi, Bizim Aile ve İkinci Bahar gibi yapımlarla tanındı. Ancak asıl büyük çıkışını 2007 yılında Show TV'nin fenomen dizisi Doktorlar ile yaptı. Uzman Opr. Dr. Arslan İbrahimoğlu karakteri, onun çapkın ve eğlenceli tarafını gözler önüne sererken, geniş bir hayran kitlesi kazandırdı.

Sonraki yıllarda Vatanım Sensin, Makber ve Yeşilçam gibi popüler dizilerde yer aldı. Televizyondaki başarılarına rağmen Nas, sinemayı her zaman farklı bir yerde konumlandırdı.

Mavi Gözlü Dev ve Sis ve Gece gibi sanatsal filmlerde oynayan oyuncu, bu yapımların gişe endişesi taşımamasını büyük bir avantaj olarak görüyor.

2023 yılında vizyona giren Zübeyde: Analar ve Oğullar filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'yi canlandırarak yine dikkatleri üzerine çekti.

BİR OYUNCUDAN DAHA FAZLASI

Devrim Nas, yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda çok yönlü bir sanatçı. Gitar çalma ve şarkı söyleme konusundaki ilgisi, onun müziğe olan yakınlığını gösterse de, kendisi müzikallerden pek hoşlanmadığını söylüyor.

Japonca da dahil olmak üzere farklı diller öğrenen Nas, bu yeteneğini tiyatro sahnelerine taşımış bir isim.

Özel hayatında ise sakin bir yaşam tarzını tercih eden oyuncu, kendisine gösterilen ilgiden rahatsız olmadığını ancak bunu doğal karşıladığını ifade ediyor.

"Yakışıklı biri olmadığımı düşünüyorum, bu rollerin bana gelmesine hep şaşırmışımdır" diyen Nas, fiziksel görünümün ötesinde, derinliği olan projelerde yer almayı hedeflediğini vurguluyor.

GELECEK PLANLARI VE SANATA BAKIŞI

Devrim Nas, geleceğe dair büyük planlar yapmaktan ziyade anı yaşamayı ve oyunculukla derinleşmeyi tercih ediyor. Sinema projelerinde daha fazla yer almayı istese de, tiyatro her zaman onun için vazgeçilmez bir tutku.

"Tiyatro yapmak bağımlılık gibi bir şey. Bu hareketi beden ve ruh istiyor" diyen Nas, oyunculuk mesleğini bir okyanus olarak tanımlıyor ve bu okyanusta gezmeyi sevdiğini belirtiyor.

Bugün 53 yaşında olan Devrim Nas, Türk tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olarak iz bırakmaya devam ediyor. Hem sahnede hem de kamera önünde gösterdiği performanslarla sanatseverlerin takdirini toplamayı sürdürüyor.