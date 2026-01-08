Trend
Galeri
Trend Magazin
Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'den yeni paylaşım
Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'den yeni paylaşım
Survivor'ın başarılı sunucusu Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Sude Zülal Güler ile yeni bir aşka yelken açan Ceylan, sevgilisini Dominik'e götürdü. Ünlü çiftin tatilden paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:23