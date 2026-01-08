Trend Galeri Trend Magazin Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'den yeni paylaşım

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'den yeni paylaşım

Survivor'ın başarılı sunucusu Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Sude Zülal Güler ile yeni bir aşka yelken açan Ceylan, sevgilisini Dominik'e götürdü. Ünlü çiftin tatilden paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:23
Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Survivor macerasına yarışmacı olarak adım atan Murat Ceylan, kısa sürede ekranların sevilen sunucularından biri haline gelmişti. Dominik'ten yaptığı paylaşımlar ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Ceylan, bu kez yarışma değil özel hayatıyla gündemde. Ünlü sunucu, önceki akşam Etiler'de objektiflere yakalanmıştı.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Yanında ise güzel oyuncu Sude Zülal Güler vardı. İkilinin el ele yürüdüğü anlar, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

İlişkilerini uzun süre göz önünde yaşamayan çift, bu kez sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Murat Ceylan, Survivor çekimlerinin gerçekleştirildiği Dominik'ten sevgilisinin yeni karesini Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaştı.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Ceylan'ın paylaşımının ardından Sude Zülal Güler de birlikte geçirdikleri anlara ait kareleri takipçileriyle paylaştı.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, ikilinin ilişkisi bir süredir devam ediyordu.

Daha önce adı Gizem Güneş ile anılan Murat Ceylan, bu kez Sude Zülal Güler ile ilişki yaşıyor. Öte yandan Sude Zülal Güler sevgilisi olarak daha önce Berk Atan ile anılmıştı.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Genç oyuncu Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sude Zülal Güler nereli sorusunun yanıtı ise Makedonya kökenli bir aileye dayanıyor. Henüz 24 yaşında olan Sude Zülal Güler, 1.65 boyunda ve 52 kilo ağırlığında.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Çınar" dizisiyle başlayan Sude Zülal Güler, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Şeref Sözü", "Kazara Aşk", "Baba Yadigarı", "Öğrenci Evi" ve "Keşif" gibi yapımlarda rol aldı.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Son dönemlerde ise "Tozluyaka", "Gönül Dağı", "Zembilli" ve "Bir Sevdadır" dizilerindeki performanslarıyla adından söz ettirdi.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Özellikle Bir Sevdadır dizisinde canlandırdığı Yeşil karakteri, onu genç kuşağın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Dominik’te aşk rüzgarı! Survivor Murat Ceylan ve oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’den yeni paylaşım

Sude Zülal Güler, son olarak Zembilli dizisine rol aldı.