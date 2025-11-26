Trend Galeri Trend Magazin Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy'un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar'la aynı filmde rol almış...

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy'un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar'la aynı filmde rol almış...

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla ve güçlü sesiyle Türk müziğinin usta isimlerinden olan Muazzez Ersoy, hakkında bilinmeyen bir gerçekle gündeme geldi. Meğer Ersoy'un eski eşi Yeşilçam'ın usta oyuncularındanmış! Üstelik Hülya Avşar'la da aynı filmle rol almışlar...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 11:19
Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Türk müziğinin sevilen ve güçlü isimlerinden olan Muazzez Ersoy, sadece şarkılarıyla değil duruşuyla da hayranları tarafından mercek altına alınıyor.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Yaş almaya adeta yemin etmiş olan Ersoy, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de her daim övgü dolu yorumlar alıyor.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy bu safer hakkındaki bir gerçekle gündeme geldi.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Ersoy'un sadece dört ay evli kaldığı eski eşi Yeşilçam'ın usta oyuncusu çıktı!

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

O isim, 'Danimarkalı Gelin', 'Biz Ayrılamayız', 'Sevda Ateşi' ve daha birçok filmde rol alan İsmet Özhan.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Özhan ve Ersoy, 2001 tarihinde nikah masasında oturup çok geçmeden dört ay sonra boşanma kararı almıştı.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

İkilinin evliliği kadar ani boşanma kararı da magazin gündemini epeyce meşgul etmişti.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Usta sanatçı, aşk hayatının yanında bir başka gerçekle de merak konusu olmuştu. Sahne ismini geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı'dan ve soyadını ise yine Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy'dan alan Muazzez Ersoy, gerçek adı bakın ne çıktı.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Muazzez Ersoy'un gerçek adının Hatice Yıldız Levent olduğunu duyan hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

ASENA'NIN GERÇEK ADI DA ÇOK BAŞKAYMIŞ!

Dans kariyerine genç yaşta başlayan Asena, 2000'li yıllarda oryantal dansı popüler kültürle buluşturan isimlerden biri oldu. Televizyon programları, yarışmalar ve gösterilerle adını geniş kitlelere duyurdu. Sahne tarzı ve özgün koreografileriyle dönemin ikonlarından biri haline geldi.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Ününü 'İbo Show'la yakalayan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Ardından 8 yıl evliliğini sonlandırma kararı alan ünlü dansçı, tekrar sahnelere döndü.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Ünlü isim kariyerine kaldığı yerden devam ederken hakkında ortaya çıkan bu haber hayranlarını şaşırttı. Meğer Asena olarak tanıdığımız ünlü oryantalin gerçek adı çok başkaymış.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Hepimizin 'Asena' olarak tanıdığı ünlü oryantalin gerçek adı ise Onur Çakmak.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

PEKİ SİBEL CAN'IN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Uzun yıllardır hayranlıkla dinlediğimiz ve Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sibel Can hakkında çoğumuzun bilmediği bir gerçek ortaya çıktı!

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Hem güzelliği hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının asıl adı, düşündüğünüzden farklıymış…

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Ünlü sanatçının adı, yıllardır bildiğimiz gibi "Sibel Can" değilmiş! Nüfus kayıtlarında bambaşka bir isme sahip olan sanatçı, aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin kızı ve gerçek adı Sibel Cangüre.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Sahne hayatına adım attığı ilk yıllarda babasının soyadı olan "Cangüre"yi kullanan sanatçı, zamanla bu soyadı kısaltarak "Can" ismini tercih etti. Bu değişiklik, hem sahnede daha akılda kalıcı bir isim sağlamış hem de kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

GERÇEK İSMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ: ZARA

Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Ancak ünlü sanatçı hakkında bir gerçek daha hayranlarını şaşırttı.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Uzun yıllardır sahnelerde sergilediği performanslarla tanınan Zara'nın, aslında sahne adıyla bilindiği, gerçek isminin ise Neşe Zara Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

GERÇEK ADIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM DE YEŞİLÇAM'DAN

Türk sinemasının altın yıllarına damgasını vuran Yeşilçam, yalnızca filmleriyle değil aynı zamanda sunduğu efsane oyuncularıyla da kalplere dokunmayı başardı. O dönemde çekilen her filmin hala yüzlerce kişi tarafından izlenmesi, o yılların yıldızlarının hala özlemle anılması bile Yeşilçam'ın Türk sinemasındaki önemini vurguluyor. İşte o yıldızlardan biri de hiç şüphesiz Ekrem Bora'ydı.

Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Oyunculuğunun yanı sıra karizmatik duruşu ile bir döneme damgasını vuran Bora; Ayhan Işık, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi yıldızlarla birçok projede beraber boy gösterdi. Onu izleyenler yalnızca bir karakter izlemekle kalmadı adeta bir sinema dersi izledi.