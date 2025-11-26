Dört ay evli kalmıştı! Muazzez Ersoy’un eski eşi usta Yeşilçam oyuncusu çıktı! Hülya Avşar’la aynı filmde rol almış...

Sahne hayatına adım attığı ilk yıllarda babasının soyadı olan "Cangüre"yi kullanan sanatçı, zamanla bu soyadı kısaltarak "Can" ismini tercih etti. Bu değişiklik, hem sahnede daha akılda kalıcı bir isim sağlamış hem de kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.