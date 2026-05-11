Trend Galeri Trend Magazin Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev hayali kurarken en yakınındaki isim tarafından nasıl oyuna getirildiğini ilk kez anlattı. Buldu'nun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 11:51
Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

Tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Buldu, gayrimenkul satın alma sürecinde uğradığı maddi zararı ve güven suistimalini paylaştı.

Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

Bir YouTube programına konuk olan oyuncu, bir arkadaşı vasıtasıyla girdiği konut projesinde dolandırıldığını açıkladı.

Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

ÖDEMELER MÜTEAHHİDE ULAŞMADI

Yaşadığı süreci detaylandıran Buldu, ödemelerini elden veya doğrudan müteahhit yerine, aracı olan yakın arkadaşına gönderdiğini belirtti.

Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

"ARKADAŞ PARALARI YİYORMUŞ"

Ödeme takvimi ilerledikçe gerçeğin ortaya çıktığını ifade eden oyuncu, süreci şu cümlelerle aktardı: "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş."

Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

Tapu Aşamasında Gelen Şok Telefon

Maddi kaybın, tapu işlemlerinin yaklaşmasıyla müteahhidin kendisini araması sonucu gün yüzüne çıktığını söyleyen Onur Buldu, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle itiraf etti:

"Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş."

Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

"ORADA YIKILDIM"

Olay anında yanında bulunan meslektaşının da duruma tanıklık ettiğini belirten Buldu, yaşadığı ruhsal çöküntüyü ve arkadaşının tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti."

Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

Yaşadığı mağduriyeti samimiyetle anlatan oyuncu, bu tecrübesiyle güven ilişkilerinin maddi konularda ne denli riskli olabileceğine dikkat çekti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör