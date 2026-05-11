Dost kazığının böylesi: Oyuncu Onur Buldu ev paralarını gönderdi, arkadaşı hepsini yürüttü!

Tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Buldu, gayrimenkul satın alma sürecinde uğradığı maddi zararı ve güven suistimalini paylaştı. Bir YouTube programına konuk olan oyuncu, bir arkadaşı vasıtasıyla girdiği konut projesinde dolandırıldığını açıkladı. ÖDEMELER MÜTEAHHİDE ULAŞMADI Yaşadığı süreci detaylandıran Buldu, ödemelerini elden veya doğrudan müteahhit yerine, aracı olan yakın arkadaşına gönderdiğini belirtti. 'ARKADAŞ PARALARI YİYORMUŞ' Ödeme takvimi ilerledikçe gerçeğin ortaya çıktığını ifade eden oyuncu, süreci şu cümlelerle aktardı: 'Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş.' Tapu Aşamasında Gelen Şok Telefon Maddi kaybın, tapu işlemlerinin yaklaşmasıyla müteahhidin kendisini araması sonucu gün yüzüne çıktığını söyleyen Onur Buldu, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle itiraf etti: 'Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.' 'ORADA YIKILDIM' Olay anında yanında bulunan meslektaşının da duruma tanıklık ettiğini belirten Buldu, yaşadığı ruhsal çöküntüyü ve arkadaşının tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: 'Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti.' Yaşadığı mağduriyeti samimiyetle anlatan oyuncu, bu tecrübesiyle güven ilişkilerinin maddi konularda ne denli riskli olabileceğine dikkat çekti.