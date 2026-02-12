Trend
Dostları gözyaşlarına boğuldu... Kanbolat Görkem Arslan'a acı veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor!
'Poyraz Karayel', 'Kuruluş Osman' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizilerinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından bugün sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 15:54