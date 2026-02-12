Trend Galeri Trend Magazin Dostları gözyaşlarına boğuldu... Kanbolat Görkem Arslan'a acı veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor!

'Poyraz Karayel', 'Kuruluş Osman' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizilerinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından bugün sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 15:54
Sanat dünyasının başarılı isimlerinden olan Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği ani kalp krizinin ardından 45 yaşında hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

45 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Kanbolat Görkem Arslan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Arslan'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tören öncesinde, Arslan'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları da Zincirlikuyu Camii'ne gelerek ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Oyuncunun bir dönem birlikte kamera karşısına geçtiği ekip arkadaşlarının törende oldukça üzgün olduğu görüldü.

Dizide Arslan'ın partneri olarak izleyici karşısına çıkan Emel Çölgeçen ise cami avlusunda gözyaşlarını tutamadı. Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende, ani kaybın yarattığı üzüntü yüzlere yansırken, sevenleri başarılı oyuncuya son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi.

TAZİYE MESAJLARI DA PEŞ PEŞE GELDİ

Ünlü oyuncunun vefatı sonrası sanatçı dostları sosyal medya hesaplarında peş peşe taziye mesajlarını paylaştı.

MEHMET BOZDAĞ

EMEL ÇÖLGEÇEN

YURDAER OKUR

"Ne diyeceğimi bilemiyorum, bugün varız yarın yoğuz bu yalan dünyada; her veda erkendir ama kadarı beni derinden sarstı yüreği kocaman oyun arkadaşım; mekânın cennet olsun, Allah 'ın rahmeti üzerinde olsun. Çok iyi bir oyuncu arkadaşımızı kaybettik, başta eşi olmak üzere tüm aileye ve sevenlerine sabır diliyorum, başımız sağ olsun."

SÜHA UYGUR

"Çok iyi bir oyuncu ve pırlanta gibi bir insanı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Cennet mekanın olsun kardeşim."

SEMA ŞİMŞEK

"Şoktayım… Destan dizisinde çalışmıştık. Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin!"

İPEK KARAPINAR

"Kanbolatım… Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor,kalbim nasıl çarpıyor,ne kara bir gün… 'Melek kalpli Kanbom' derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…"

IŞIL YÜCESOY

"Ah be Görkem'im. Ah be güzel kardeşim... Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın ne sevgin ne "Yer Gök Aşk" ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."

BAHAR ŞAHİN

BARIŞ ARDUÇ

Ünlü oyuncunun vefatı sevenlerini boğarken, eşi Hicran Akın Arslan'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı duygusal doğum günü paylaşımı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"SU GİBİ ÖMRÜN OLSUN..."

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak; "Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun" notunu düşmüştü.

Bu veda niteliğindeki sözler, acı haberin ardından takipçilerinin yüreklerini dağladı.

O KAREYE YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından, bu hüzünlü kareye binlerce taziye yorumu geldi.

YAKINLARI VE SEVENLERİ ŞOKTA

Hiç beklenmedik bir anda gelen bu acı haber, Arslan'ın ailesi ve dostları üzerinde şok etkisi yarattı.

Ünlü oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmıştı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Kanbolat Görkem Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının ölüm nedeni hakkında hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Bir süredir "Ruki" adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan'ın ölmeden bir gün önce yaptığı son paylaşımı ise yürek burktu.

Bu kareyi yayınlayan ünlü oyuncu "Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!" notunu düşmüştü.

Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti.

SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR

1980 doğumlu olan Arslan, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştı.