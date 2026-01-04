Dostluklarıyla kıskandırdılar! Alişan’dan Çağla Şıkel’e doğum günü sürprizi: O paylaşım çok konuşuldu...

"SENİ ÇOK KISKANDIM"

"Guducuğum geçen gün bir sabah kahvaltısı paylaşmıştın. Çok kıskandım seni. Ben de sana bir sabah kahvaltımı göndermek istiyorum. Sabah 9 şu anda ve sabah kahvaltımı kavurmayla yapıyorum. Ne dersin sağlıklı mı yoksa değil mi?" diyerek Çağla Şıkel'e gönderme yapan Alişan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olmuştu.