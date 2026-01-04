Trend
Dostluklarıyla kıskandırdılar! Alişan'dan Çağla Şıkel'e doğum günü sürprizi: O paylaşım çok konuşuldu...
Bir dönemin unutulmaz dizilerinden biri olan Cennet Mahallesi'nde kavuşamayan aşıkları canlandıran Alişan ve Çağla Şıkel'in dostlukları dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçse de hala devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbirlerine göndermeler yapan ikiliden Alişan, son olarak biricik dostu Çağla Şıkel'in doğum gününü kutladı.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:18