Trend Galeri Trend Magazin Dostluklarıyla kıskandırdılar! Alişan'dan Çağla Şıkel'e doğum günü sürprizi: O paylaşım çok konuşuldu...

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden biri olan Cennet Mahallesi'nde kavuşamayan aşıkları canlandıran Alişan ve Çağla Şıkel'in dostlukları dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçse de hala devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbirlerine göndermeler yapan ikiliden Alişan, son olarak biricik dostu Çağla Şıkel'in doğum gününü kutladı.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:18
Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönem en sevilen dizilerden biri olan Cennet Mahallesi, finalinin üzerinden yıllar geçse de hala izleyicilerin gönlündeki yerini koruyor. Özellikle dizide kavuşamayan iki aşığı canlandıran Alişan ve Çağla Şıkel ikilisi, dizinin hayranları tarafından özel hayatlarıyla da çokça merak ediliyor.

Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor. Dostluklarıyla kıskandıran ikiliden Alişan, son olarak Şıkel'in doğum gününü kutladığı bir paylaşım ile gündeme geldi.

"İYİ Kİ BENİM GUDUMSUN"

Cennet Mahallesi'nden bir sahne paylaşan Alişan, arkadaşı Şıkel'in doğum gününü, "Gudum, dilediğin her şeyin gerçekleştiği en en güzel yaşın olsun. İyi ki benim gudumsun. İyi ki doğdun" notuyla kutladı.

NELER OLMUŞTU?
Uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarıyla magazin dünyasının en sağam dostluklarından birine imza atan Çağla Şıkel ve Alişan ikilisi, dostluklarını sosyal medya atışmalarına da katıp birbirlerine paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar.

Ünlü manken ve sunucu olan Çağla Şıkel, sık sık sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar paylaşmaya devam ederken fit görüntüsü ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Beslenme ve spor düzeni de merak konusu haline gelen Şıkel, sosyal medya hesabından kahvaltısını paylaşınca Alişan'dan cevap gecikmemişti.

KAHVALTISIYLA ŞAŞIRTMIŞTI!

Instagram hesabında paylaştığı kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçların olması takipçilerinin olduğu kadar Alişan'ın da dikkatini çekmişti. Çağla Şıkel'in paylaşımına karşılık kendi kahvaltısını gösteren Alişan bakın neler söylemişti...

"SENİ ÇOK KISKANDIM"
"Guducuğum geçen gün bir sabah kahvaltısı paylaşmıştın. Çok kıskandım seni. Ben de sana bir sabah kahvaltımı göndermek istiyorum. Sabah 9 şu anda ve sabah kahvaltımı kavurmayla yapıyorum. Ne dersin sağlıklı mı yoksa değil mi?" diyerek Çağla Şıkel'e gönderme yapan Alişan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olmuştu.

Magazin dünyasının renkli ve karmaşık atmosferinde bu samimi dostluklar, sektördeki rekabeti ve gerginliği yumuşatan değerli bağlar olarak öne çıkıyor. Ünlüler arasındaki bu güçlü dostluklar, hayranlarına da ilham veriyor ve magazinin sadece dedikodu ve skandallardan ibaret olmadığını gösteriyor. İşte ünlüler dünyasından öne çıkan dostluklar...

MUAZZEZ ERSOY - ESRA EROL: DOSTLUKLARIYLA DİLLERE DESTAN İKİLİ

Usta sanatçı Muazzez Ersoy ve Esra Erol, önceki akşam bir araya geldi.

Kalabalık arkadaş grubuyla birlikte sohbet eden ikili, birlikte poz verdi.

BİRLİKTE POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ
Yeni yıl öncesi yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

SAFİYE SOYMAN – SEDA SAYAN: MÜZİK DÜNYASININ İKİ GÜÇLÜ KADINI

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman ile Seda Sayan, sadece sahnede değil, özel hayatlarında da birbirlerine destek olan yakın dostlar olarak biliniyor. Uzun yıllara dayanan bu dostluk, zaman zaman ortak projelerde de kendini gösteriyor. İkili, zorluklarda birbirinin yanında olarak magazin dünyasında nadir bulunan samimi dostluklardan birini sergiliyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ

Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda.

PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK

Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden.

BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları.

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden.

FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI

Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri.

BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK

Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar.

BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU

Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor.

NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK

Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği.

İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI

Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı.

İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER...

Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen

Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut

Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak

Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan