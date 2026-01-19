Trend
Dosya kapandı! Hadise’nin şikayetçi olduğu "uygunsuz içerik" soruşturmasında "somut delil" detayı
Şarkıcı Hadise sosyal medyada kendisine ait uygunsuz içeriklerin olduğuna yönelik reklam yaparak para kazanan kişi hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından müstehcen görüntülerin olduğuna yönelik somut delilin bulunmadığı aktarılarak dosyada takipsizlik kararı verildi.
Giriş Tarihi: 19.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:07