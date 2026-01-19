Trend Galeri Trend Magazin Dosya kapandı! Hadise’nin şikayetçi olduğu "uygunsuz içerik" soruşturmasında "somut delil" detayı

Dosya kapandı! Hadise’nin şikayetçi olduğu "uygunsuz içerik" soruşturmasında "somut delil" detayı

Şarkıcı Hadise sosyal medyada kendisine ait uygunsuz içeriklerin olduğuna yönelik reklam yaparak para kazanan kişi hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından müstehcen görüntülerin olduğuna yönelik somut delilin bulunmadığı aktarılarak dosyada takipsizlik kararı verildi.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.01.2026 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:07
Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz yıl sosyal medya platformu Tiktok'ta müstehcen görüntülerini paylaşan bir hesap hakkında harekete geçti. Gökhan E. (25) Tiktok'ta farklı sosyal medya hesaplarından iddiaya göre Hadise'ye ait uygunsuz içeriklerin elinde olduğu iddiasıyla reklam yaptı.

Gökhan E., daha sonra kendisiyle iletişime geçen kişilere para karşılığında videoyu gönderdi. Bunun üzerine Hadise savcılığın yolunu tutarak şüpheli şahıs hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ŞİKAYETÇİYİM"
Hadise savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, şüphelinin sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı şekilde, kendisine ait müstehcen videolarının olduğuna yönelik reklamının yapıldığını ifade etti. Şüphelinin para karşılığında videoları göndererek, onur ve haysiyetini zedeleyecek şekilde davranış içinde bulunduğunu Hadise dilekçesinde aktardı.

DELİL YOK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili titizlikle yürüttüğü çalışmayı tamamladı. İncelenen hesaplar ve sunulan dosyanın tümüyle değerlendirilmesi sonucunda dosya karara bağlandı. Savcılık tarafından, müstehcen videoların olduğuna yönelik somut bir delilin olmadığı herhangi bir bulguya rastlanılmadığı aktarıldı. Konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.