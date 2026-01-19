Dosya kapandı! Hadise’nin şikayetçi olduğu "uygunsuz içerik" soruşturmasında "somut delil" detayı

DELİL YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili titizlikle yürüttüğü çalışmayı tamamladı. İncelenen hesaplar ve sunulan dosyanın tümüyle değerlendirilmesi sonucunda dosya karara bağlandı. Savcılık tarafından, müstehcen videoların olduğuna yönelik somut bir delilin olmadığı herhangi bir bulguya rastlanılmadığı aktarıldı. Konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.