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Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye'de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!
Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye'de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!
Tarzı ve şarkılarıyla dünya müzik listelerini altüst eden Dua Lipa, küresel çapta en sevdiği mekanları bir araya getirdiği dev bir rehber yayınladı. Sanatçının bizzat deneyimlediği ve hayranlarına rota olarak önerdiği listede, Türkiye'de ki bir mekan da yer aldı. Küresel popun kraliçesi, yüz milyonlarca takipçisine işaret ettiği o yer bakın neresi çıktı!
Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 08:21