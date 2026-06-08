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Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye'de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Tarzı ve şarkılarıyla dünya müzik listelerini altüst eden Dua Lipa, küresel çapta en sevdiği mekanları bir araya getirdiği dev bir rehber yayınladı. Sanatçının bizzat deneyimlediği ve hayranlarına rota olarak önerdiği listede, Türkiye'de ki bir mekan da yer aldı. Küresel popun kraliçesi, yüz milyonlarca takipçisine işaret ettiği o yer bakın neresi çıktı!

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 08:21
Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Paris'in bistroları, New York'un kült restoranları ve Meksiko'nun sanat durakları... Dua Lipa, dünyanın dört bir yanındaki favori adreslerini paylaştı.

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Ünlü şarkıcı Google Maps üzerinden sevdiği 137 mekânı paylaştığı listeye Türkiye'den nasıl bir mekân girdi dersiniz? Kapalıçarşı mı? Boğaz'da bir restoran ya da gece kulübü mü?

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Hiçbiri! Çoğumuzun tahmin edemeyeceği İstanbul Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nden aşağı doğru inen Yeni Çarşı Caddesi'nde bulunan bir plakçı; Kontra Plak, Lipa'nın favori mekânları arasına girmiş.

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Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Rahmetli babamın dükkânı Yeni Çarşı'da olduğu için çocukluğum bu çevrede geçtiği için bu caddeye canım sıkıldıkça gider, nostalji yaparım.

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Bazen Kontra Plak'a da uğrarım. Plak koleksiyoncuları, müzik zevki niş olanlar Okan Aydın'ın sahibi olduğu dükkanı iyi bilir.

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Rafine bir müzik bilgisi ve zevkine sahip olan Okan Bey, dükkânında çok satan plaklar yerine nadir bulunan plakları bulunduruyor. Tüm plaklara eşit yaklaşması da enteresan.

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Yani nadide bir plak ilk gözünüze çarpan olmuyor bazen. Okan Bey, sanki bir kütüphaneci gibi sattığı plakları kategorize etmiş. İsterseniz kütüphaneden bir kitap alır gibi arşive girip aradığınız plak ya da CD'yi kolayca buluyorsunuz.

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Hedefinizde bir plak yoksa plaklara bakmak daha keyifli ve sürprizlerle dolu! Hiç aklınıza gelmeyecek bir plağı alıp da çıkabiliyorsunuz bu plakçıdan.

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Yani işinizi gerçekten severek ve iyi yaptığınızda dünyanın en çok dinlenen kadın popçularından Dua Lipa da TomTom Mahallesi'ne gelip sizi buluyor!

Dua Lipa 137 mekan arasından seçti: Türkiye’de en sevdiği yer bakın neresi çıktı... Herkese tek tek tavsiye ediyor!

Ve Lipa, yüz milyonlarca hayranına yolları İstanbul'a düşerse plak almaları için sizi tavsiye ediyor. Bence bu da ilham verici bir başarı öyküsü. Alkışlar Kontra Plak'a.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör