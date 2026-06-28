Dua Lipa'nın mutluluğuna eski sevgili gölgesi! Callum Turner itirafı gündem oldu: "Yıllarca beni gizledi"

Son günlerde tüm dünya magazin basını, pop müziğin kraliçesi Dua Lipa ile ünlü oyuncu Callum Turner'ın masalları aratmayan, günlerce konuşulan o görkemli düğününü ve aşk dolu anlarını konuşuyor. Herkesin adeta imrenerek baktığı, genç kızların sevgilisi haline gelen Callum Turner'ın bu "büyülü" ilişkisi, bir anda ortaya çıkan eski defterlerle sarsıldı. Turner'ın 2015-2019 yılları arasında büyük bir aşk yaşadığı dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Vanessa Kirby, sessizliğini bozarak şoke eden açıklamalarda bulundu.