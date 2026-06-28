Dua Lipa'nın mutluluğuna eski sevgili gölgesi! Callum Turner itirafı gündem oldu: "Yıllarca beni gizledi"

FUTBOLCU MANKEN OYUNCU

15 Şubat 1990'da Londra'da doğdu. Bir kova burcu. Biz onu oyuncu olarak tanısak da bir süre mankenlik yaptı. Hatta ondan önce okulu bırakmasına neden olan şey futbol tutkusuydu. Sonuç olarak tüm yollar onu oyunculuk kariyerine getirdi. Hero dergisine verdiği bir röportajda 'oyuncu, yazar, yönetmen' diyerek bahsetmeleri boşuna değil.

Kendisini belirli kalıpların içinde hapsetmek istemeyen 40'larına merdiven dayamış ve oyunculuk yapmayacağı noktada sektörden uzaklaşmadan deneyimini kullanmak isteyen bir isim Turner. Akıllı, farklı kalıplara girmekten de, yeni şeyler denemekten de korkmayan bir isim. Önüne gelen her fırsatı denemeye çalıştığını söyleyen Turner, bunun kendisini bir yandan korkuttuğunu bir yandan da çok heyecanlandırdığını söyleyen yaşama serüveninden keyif alan bir ünlü isim var karşınızda.