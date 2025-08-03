Dubai'nin milyoner yıldızı Farhana Bodi Türkiye'ye hayran kaldı! “Bodrum’da her gece bir başyapıt”

15 günlük tatilde popüler olan her mekanı deneyimlemek isteyen Bodi, "Plajlar, öğle yemekleri, yat gezileri ve gün batımı partileri için mükemmel bir adres. Bodrum'da gün batımları farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Burada her gece bir başyapıttır" diyerek hayranlığını ifade etti. "Tüm yaz boyunca yaşadığım en sakin kaçış oldu.