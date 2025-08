Dubai'nin milyoner yıldızı Farhana Bodi Türkiye'ye hayran kaldı! “Bodrum’da her gece bir başyapıt”

Ülkemizin saymakla bitmeyen tarihi ve doğal güzellikteki destinasyonu, her geçen gün daha fazla ön plana çıkmaya devam ediyor. Ülkemize gelen her turist, büyük bir mutlulukla ve eşsiz bir deneyimle buradan ayrılıyor. Anılarına yenilerini eklemek için her sene tekrar tekrar ülkemize gelip her şehri keşfe çıkıyorlar.