Dubai'ye yerleşen Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan açıklama: Patlama seslerini duyduk
İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından gözler bölgede yaşayan Türk isimlere çevrildi. Dubai'de hayatını sürdüren Neslişah Alkoçlar da yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu. Patlamaların evlerine oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini belirten Alkoçlar, zaman zaman sesleri duyduklarını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte güvende olduklarını ifade eden Alkoçlar, şu an için endişe verici bir durum olmadığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 03.03.2026 08:57