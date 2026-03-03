Trend Galeri Trend Magazin Dubai'ye yerleşen Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan açıklama: Patlama seslerini duyduk

İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından gözler bölgede yaşayan Türk isimlere çevrildi. Dubai'de hayatını sürdüren Neslişah Alkoçlar da yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu. Patlamaların evlerine oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini belirten Alkoçlar, zaman zaman sesleri duyduklarını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte güvende olduklarını ifade eden Alkoçlar, şu an için endişe verici bir durum olmadığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 03.03.2026 08:57
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı hava harekatı, Tahran yönetiminin bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'e karşı misilleme adımlarıyla karşılık buldu. Karşılıklı saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, gelişmelerin etkisi Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarını da aştı.

Gerilimin hissedildiği noktalardan biri olan Dubai'de yaşayan Türk vatandaşları da yaşadıkları sürece dair açıklamalarda bulundu.

Kentte hayatını sürdüren Neslişah Alkoçlar, saldırıların ardından durumlarına ilişkin bilgi vererek ailece iyi olduklarını ve şu an için doğrudan bir tehlike yaşamadıklarını ifade etti.

Neslişah Alkoçlar şu açıklamayı yaptı:

"Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi."

"ÇOCUKLAR ORADA OKULA BAŞLADI"

Dubai'ye yerleşen Düzyatan bir süre önce "Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler" demişti.

2014 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Emir Aras ve Alara adını verdiği iki çocuğu bulunuyor.

