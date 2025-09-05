Trend
Galeri
Trend Magazin
Dudak dudağa yakalanmışlardı! "Tepkileri umursamıyorum" diyen Güzide Duran'a tepkiler çığ gibi: "Mağdur edebiyatı..."
Dudak dudağa yakalanmışlardı! "Tepkileri umursamıyorum" diyen Güzide Duran'a tepkiler çığ gibi: "Mağdur edebiyatı..."
Eski manken Güzide Duran ile işadamı Fikret Orman'ın gece kulübünde dudak dudağa görüntülenmesi magazin gündemini adeta salladı! GÜNAYDIN'ın Evren Abdullahoğlu imzalı özel haberiyle ortaya çıkan bu sürpriz yakınlaşma, sosyal medyada tartışma konusu olurken; hâlâ evli olan Güzide Duran'ın verdiği bu pozlar "ahlak" ve "özel hayat" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 05.09.2025 05:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 06:03