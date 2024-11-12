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Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu! Şarkıcı Lara'yı görenler tanıyamadı

40 kilo veren ve yaptırdığı estetik ameliyatlarla adından söz ettiren Lara, bambaşka birine dönüştü. "Dudağımla pipet tutamıyorum" diyen Lara artık tanınmaz halde. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 12.11.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 08:55
Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu! Şarkıcı Lara’yı görenler tanıyamadı

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu! Şarkıcı Lara’yı görenler tanıyamadı

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu! Şarkıcı Lara’yı görenler tanıyamadı

Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu! Şarkıcı Lara’yı görenler tanıyamadı

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu! Şarkıcı Lara’yı görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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