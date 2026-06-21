Trend
Galeri
Trend Magazin
Dünya starına Türk işi "Elti" göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa'nın o pozunu görünce dayanamadı... "Kıskançlık ama bu"
Dünya starına Türk işi "Elti" göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa'nın o pozunu görünce dayanamadı... "Kıskançlık ama bu"
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın büyük yankı uyandıran evlilik karesindeki bir detay, başarılı oyuncu Gupse Özay'ın dikkatinden kaçmadı. Kendi projesindeki ikonik bir sahneyle ünlü yıldızın pozunu yan yana getiren Gupse Özay, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren eğlenceli bir paylaşıma imza attı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:46