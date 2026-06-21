Dünya starına Türk işi "Elti" göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa'nın o pozunu görünce dayanamadı... "Kıskançlık ama bu"

"KİTABI YOK Kİ OKUYALIM..."

88 milyondan fazla takipçisi olan Dua Lipa'nın romantik nikah karelerini Instagram hikayesine taşıyan Burcu Özberk, ünlü şarkıcıyı da etiketleyerek adeta tüm bekarların hislerine tercüman oldu. Yıllardır hayatında kimse olmayan başarılı oyuncu, paylaştığı fotoğrafa el yazısıyla "Kitabı yok ki okuyalım sınavı yok ki çalışalım..." notunu düşerek evlilik formülünü bir türlü bulamamaktan esprili bir dille dert yandı. Kendini tiye aldığı bu samimi sitem, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin detaylarından biri haline geldi.