Trend Galeri Trend Magazin Dünya starına Türk işi "Elti" göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa'nın o pozunu görünce dayanamadı... "Kıskançlık ama bu"

Dünya starına Türk işi "Elti" göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa'nın o pozunu görünce dayanamadı... "Kıskançlık ama bu"

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın büyük yankı uyandıran evlilik karesindeki bir detay, başarılı oyuncu Gupse Özay'ın dikkatinden kaçmadı. Kendi projesindeki ikonik bir sahneyle ünlü yıldızın pozunu yan yana getiren Gupse Özay, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren eğlenceli bir paylaşıma imza attı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:46
Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

2010'lu yıllarda yayımladığı hit dans parçalarında aşkın iniş çıkışlarını, kalp kırıklıklarını ve ayrılıkların ardından yeniden ayağa kalkmayı anlatan Dua Lipa, özel hayatında aradığı mutluluğu buldu.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

Arnavut kökenli İngiliz yıldız, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Callum Turner ile hayatını birleştirdi.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

Çiftin, geçtiğimiz günlerde Londra'daki Old Marylebone Town Hall'da yalnızca yakın çevrelerinden sekiz kişinin katıldığı mütevazı bir törenle nikah masasına oturmuştu.

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Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

Böylece 30 yaşındaki Lipa, şarkılarına ilham veren çalkantılı aşk hikayelerinin ardından kendi mutlu sonuna ulaşmış oldu.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

Lipa, 88 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından nikah karelerini paylaştı.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

Dua Lipa ile Callum Turner'ın romantik karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

DÜNYA STARINA TÜRK İŞİ "ELTİ" GÖNDERMESİ!

Dua Lipa ve Callum Turner'ın bu sürpriz evliliği dünya basınında geniş yankı uyandırırken, haberin yankıları Türkiye'deki ünlü isimlere de ulaştı. Dünya yıldızının evlilik kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, düğün pozundaki bir detay, başarılı oyuncu Gupse Özay'ın dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın duvağının içinde eşinin de yer aldığı o romantik ve ikonik kare, ünlü oyuncunun arşivini akıllara getirdi.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

"KISKANÇLIK AMA BU"

Sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza atan Gupse Özay, Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin bu pozunu, başrolünde yer aldığı "Eltilerin Savaşı" filmindeki bir sahneyle yan yana koydu. Filmde eltisiyle rekabet halindeki karakterinin, eşiyle duvak altında verdiği benzer pozu hatırlatan ünlü oyuncu, iki kare arasındaki şaşırtıcı benzerliği gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu bu eğlenceli paylaşımının altına ise, "Kıskançlık ama bu" notunu düştü.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

YILLARIN BEKARLIĞINA SİTEM ETTİ!

Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu Burcu Özberk'ten de durumu kendi penceresinden tiye alan son derece eğlenceli bir tepki gelmişti.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

"KİTABI YOK Kİ OKUYALIM..."

88 milyondan fazla takipçisi olan Dua Lipa'nın romantik nikah karelerini Instagram hikayesine taşıyan Burcu Özberk, ünlü şarkıcıyı da etiketleyerek adeta tüm bekarların hislerine tercüman oldu. Yıllardır hayatında kimse olmayan başarılı oyuncu, paylaştığı fotoğrafa el yazısıyla "Kitabı yok ki okuyalım sınavı yok ki çalışalım..." notunu düşerek evlilik formülünü bir türlü bulamamaktan esprili bir dille dert yandı. Kendini tiye aldığı bu samimi sitem, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin detaylarından biri haline geldi.

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Dünya starına Türk işi Elti göndermesi! Gupse Özay Dua Lipa’nın o pozunu görünce dayanamadı... Kıskançlık ama bu

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER