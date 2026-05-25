Dünyaca ünlü oyuncu hakkında şok iddia: Setteki tavırları bardağı taşırdı! Yapımcı biletini kesti...

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy hakkında ortaya atılan son iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü! Kameralar kapandığında bambaşka birine dönüştüğü söylenen ünlü aktörün, setteki uyumsuz halleri bardağı taşıran son damla oldu. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 25.05.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 07:01
Bir dijital platformda yayınlanan 'MobLand' adlı dizinin seti karıştı. Yapımın başrol oyuncularından Tom Hardy, diziden kovuldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Hardy'nin hem yapımcı Jez Buttherworth anlaşmazlığa düştüğü hem de rol arkadaşı Helen Mirren ile gerilim yaşadığı için kadrodan çıkarıldığı söyleniyor. Bir kaynak "Dizide Tom'un oynadığı karakter son derece büyüleyici. Ama kameralar kapandığında tam tersi oluyor.

Helen Mirren ise çok neşeli ve tam bir profesyonel" diye konuştu. Sette çalışanlardan biri Mirren'ın, 48 yaşındaki rol arkadaşı Hardy'nin bazı tavırlarından rahatsız olduğunu da ileri sürdü.

Çalışan "Hardy sette kral gibi dolaşıyor. Çok kibirli. Bazen de çekimlere geç kalıyor ve bu son derece disiplinli olan Mirren için rahatsız edici bir durum" diye konuştu.

Başka bir çalışan da Hardy'nin bazen ses tonunu ayarlayamadığını, bunun da özellikle Helen Mirren'ı rahatsız ettiğini iddia etti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör