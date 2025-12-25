Dünyaca ünlü oyuncudan üzücü haber geldi! 3 yıllık kanser savaşını kaybetti...

Amerikalı oyuncu ve komedyen Pat Finn, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 22 Aralık 2025'te Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. 60 yaşında hayatını kaybeden Finn, son günlerini ailesi ve yakınlarının desteğiyle geçirdi. Ailesi, yaptığı açıklamada Finn'in yaklaşık üç yıl süren kanser savaşı sonrasında hayata veda ettiğini belirtti. Kanser ilk olarak 2022 yılında teşhis edilmiş, kısa bir süreliğine remission dönemi yaşamıştı. Ancak hastalık yeniden nüksetmiş ve vücudun diğer bölgelerine yayılmıştı. Pat Finn, televizyon ve tiyatro dünyasında özellikle komedi rolleriyle tanınıyor, geniş bir hayran kitlesi tarafından seviliyordu. Ailesi ve sevenleri, Finn'in anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler ve anma programları düzenlemeyi planlıyor.