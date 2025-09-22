Trend
Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye'ye hayran kaldı! "Kariyerimde verdiğim en iyi konser"
6 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Başarılı şarkıcı, Türkiye'ye olan hayranlığını ve uzun bir aradan sonra Türk hayranlarıyla bir araya gelmenin kendisi için ne kadar özel olduğunu paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.09.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:50