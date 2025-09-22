Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye'ye hayran kaldı! "Kariyerimde verdiğim en iyi konser"

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir. Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Jennifer Lopez Latin müziğin kadın öncüsü olup Latin müziğin patlama yapmasını sağlamıştır. Tüm dünyada plakları 40 milyondan fazla satmıştır.