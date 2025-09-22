Trend Galeri Trend Magazin Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye'ye hayran kaldı! "Kariyerimde verdiğim en iyi konser"

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye'ye hayran kaldı! "Kariyerimde verdiğim en iyi konser"

6 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Başarılı şarkıcı, Türkiye'ye olan hayranlığını ve uzun bir aradan sonra Türk hayranlarıyla bir araya gelmenin kendisi için ne kadar özel olduğunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:50
Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye sahnelerine geri dönmüştü.

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

Ünlü sanatçı, İstanbul ve Antalya'daki konserlerinde sahne şovları ve enerjisiyle izleyenleri adeta büyülemişti.

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

Yaklaşık 90 kişilik bir ekiple sahneye çıkan Lopez, hem klasik hitlerini hem de yeni şarkılarını hayranlarıyla buluşturmuştu.

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

Ünlü sanatçı son olarak Hürriyet'ten Barbaros Tapan'la bir araya gelerek yaşadığı duyguları paylaştı.

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

Lopez kendisine sorulan, "Peki hayranlarınızla, kültürümüzle ve Türkiye'yle yeniden bağ kurmak nasıl bir deneyimdi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

"Tarifi yok. Kariyerimde verdiğim en iyi konserler arasında Türkiye konserlerim. Belki de uzun zamandır yapmadığım içindir.

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

6 yıl boyunca turneye çıkmamıştım ve geçen yıl kişisel sebeplerden dolayı turnemi iptal etmiştim. Tekrar sahneye çıkıp o sevgiyi hissetmek, kendi sevgimi vermek... Hayranlarımla özel bağ kurmak, onların benim için yaptıklarını görmek, benim onlar için yaptıklarım...

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

Eşi benzeri olmayan bir ilişki. İstanbul'a gelen, Antalya'ya gelen, o anı benimle paylaşan herkese çok minnettarım. Çünkü gerçekten hayatım boyunca hatırlayacağım konserlerdi. Harikaydı. Ve sanırım hayatımın en güzel yazlarından birini yaşadım"

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir. Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Jennifer Lopez Latin müziğin kadın öncüsü olup Latin müziğin patlama yapmasını sağlamıştır. Tüm dünyada plakları 40 milyondan fazla satmıştır.

Dünyaca ünlü sanatçı övmeye doyamadı! Jennifer Lopez Türkiye’ye hayran kaldı! Kariyerimde verdiğim en iyi konser

16 yaşında ilk filmi olan "My Little Girl (Küçük Kızım)"de oynamadan önce sadece müzikal tiyatro oyunlarında yer almıştı. "Fly Girl" adlı yarışmasını kazanması ve bu sayede komedi dizisi "In Living Color (Yaşayan Renklerde)"de rol almaya hak elde etmesiyle başlar. Daha fazla TV işi ise oyunculuğunu "Second Chances (İkinci Şans)" ve "Hotel Malibu (Malibu Oteli)"nde göstermesiyle başlar.