Trend Galeri Trend Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Rihanna, Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Jay-Z'nin ardından ünlü şarkıcı Beyonce da milyarder listesine girdi. Özellikle 'Cowboy Carter' turnesinin Beyonce'a katkı sağladığı belirtildi. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 29.12.2025 21:23
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Forbes, yeni bir araştırma yaptı ve milyarderleri açıkladı. Bu listede ünlü şarkıcı Beyonce da ilk kez yer aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

BU SEVİYEYE ULAŞAN BEŞİNCİ MÜZİSYEN OLDU!

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce; Rihanna, Taylor Swift, Bruce Springsteen ve eşi Jay-Z'nin ardından bu seviyeye ulaşan beşinci müzisyen olmayı başardı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

'MİLYARDERLER KULÜBÜ'NE KATILDI

Beyonce'nin servetinin 1 milyar doları aştığı ve resmen "milyarderler kulübüne" katıldığı açıklandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

O TURNE FİNANSAL KATKI SAĞLADI

Ünlü şarkıcıya son dönemde ise Cowboy Carter turnesinin büyük finansal katkı sağladığı ifade edildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

YILIN EN ÇOK KAZANAN TURNESİ

Beyonce'nin turnesi, yaklaşık 408 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en çok kazanan turnesi olmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

DEV İSİMLERİN AİLELERİNİ KARIŞTIRAN MİRASLARI

Ferdi Tayfur'un vasiyeti sonrasında ailesinin tutuştuğu miras kavgası, akıllara efsane sanatçıların aileleri arasında yaşanan miras kavgalarını da getirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı ve konular mahkemeye taşındı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

KAYAHAN'IN MİRASI DA AİLEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları! Usta isim Kayahan'ın vefatı sonrası kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasında miras kavgası çıkmış, aile ikiye bölünmüştü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Kayahan'ın şarkı telifini elinde bulunduran eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında mahkemeye taşınan gerilimde taraflar birbirini suçlamıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

"SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR"

O dönem açıklama yapan İpek Açar, "Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum" demişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

"KIZGIN DEĞİLİM KIRGINIM"

Beste Açar ise, "Yaşananlardan sonra tabi ki eskisi gibi 'canım' deyip sarılamam, İpek'im derdim ona o da bana Beste'ciğim derdi. Ama asla kötü bir kelime de çıkmaz ağzımdan. Keşke herkesin onun gibi vicdanı olsaydı. O zaman hayat çok güzel olurdu. Kızgın değilim kırgınım" ifadelerini kullanmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

MİRAS KAVGASINA TUTUŞTULAR

Şarkıcı Adnan Şenses 2013 yılında vefat etti. Henüz sanatçının kırkı çıkmadan dört yıllık eşi Lale Şenses ve ikinci evliliğinden olan kızı Arzum Şenses Alkuş, miras kavgasına tutuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

10 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Adnan Şenses'e ait olan Zeytinburnu'ndaki benzin istasyonu sanatçının vefatının hemen ardından 10 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

EŞİ VE KIZININ KAVGASI ÇOK KONUŞULDU

Sanatçının diğer daireleri, araçları, yazlıkları için ise aralarında anlaşma yapan eşi ve kızının miras kavgası çok konuşulmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

DAVA AÇILMIŞTI

Yeşilçam'ın 'çirkin kralı' olarak anılan Yılmaz Güney'in Birten Ünal'dan olan kızı Güney, üvey annesi Fatoş Hanım'a 'resmi belgede sahtecilik' ve 'şirket veya Kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek' suçlarından dava açmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

2016 yılında sonuçlanan davada; Yılmaz Güney'in son eşi Fatoş Güney hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

CEM KARACA'NIN MİRASI İÇİN KAVGA

2004 yılında aramızdan ayrılan Türk rock müziği efsanesi Cem Karaca'nın da kırkı çıkmadan son eşi İlkin Karaca'yla 19 yıllık ikinci eşi Feride Hanım ve oğlu arasında miras kavgası yaşandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

VİZYONDAN GERİ ÇEKİLİP SONRA TEKRAR VİZYONA GİRDİ

Şarkıların telif hakkıyla başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen tartışmada İlkin Karaca ve Emrah Karaca sık sık karşı karşıya geldi. Bu tartışma yüzünden vizyona giren film geri çekildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

FATMA GİRİK'İN YAKINLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

2022 yılında aramızdan ayrılan Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in mirası, yakınlarını birbirine düşürdü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

VASİYETNAMENİN İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI

Fatma Girik mirasının büyük bir bölümünü yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bıraktı. Girik'in erkek kardeşi Günay Girik ise annesi Münnevver Okav'la birlikte kendisinin miras dışı bırakıldığını iddia ederek vasiyetnamenin iptal davası açmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

TANIKLAR DA DİNLENDİ

Günay Girik ablasının sağlıksız koşullarda, akli dengesi tam yerinde olmadığı sırada ve baskı altında vasiyetname hazırladığını ileri sürerken duruşmada dinlenen tanıklar Günay Girik'in Fatma Girik'in son günlerinde yanında olmadığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Efsane sanatçı Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Vasiyetin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur da bir paylaşım yaparak sitem dolu sözler kullanmıştı. Hatta Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur Turanbayburt'la birlikte vasiyete kayyum atanmasını talep etmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Kapalı kapılar ardında aileleri ile gerilim yaşayan ünlü isimler, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Çözülmeyen aile polemikleri ile dikkat çeken simalar, sevenleri tarafından da oldukça merak ediliyor.

Gelin hep birlikte göz atalım!

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.