Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce milyarder oldu!

Forbes, yeni bir araştırma yaptı ve milyarderleri açıkladı. Bu listede ünlü şarkıcı Beyonce da ilk kez yer aldı. BU SEVİYEYE ULAŞAN BEŞİNCİ MÜZİSYEN OLDU! Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce; Rihanna, Taylor Swift, Bruce Springsteen ve eşi Jay-Z'nin ardından bu seviyeye ulaşan beşinci müzisyen olmayı başardı. 'MİLYARDERLER KULÜBÜ'NE KATILDI Beyonce'nin servetinin 1 milyar doları aştığı ve resmen 'milyarderler kulübüne' katıldığı açıklandı. O TURNE FİNANSAL KATKI SAĞLADI Ünlü şarkıcıya son dönemde ise Cowboy Carter turnesinin büyük finansal katkı sağladığı ifade edildi. YILIN EN ÇOK KAZANAN TURNESİ Beyonce'nin turnesi, yaklaşık 408 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en çok kazanan turnesi olmuştu. DEV İSİMLERİN AİLELERİNİ KARIŞTIRAN MİRASLARI Ferdi Tayfur'un vasiyeti sonrasında ailesinin tutuştuğu miras kavgası, akıllara efsane sanatçıların aileleri arasında yaşanan miras kavgalarını da getirdi. Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı ve konular mahkemeye taşındı. KAYAHAN'IN MİRASI DA AİLEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları! Usta isim Kayahan'ın vefatı sonrası kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasında miras kavgası çıkmış, aile ikiye bölünmüştü. TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI Kayahan'ın şarkı telifini elinde bulunduran eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında mahkemeye taşınan gerilimde taraflar birbirini suçlamıştı. 'SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR' O dönem açıklama yapan İpek Açar, 'Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum' demişti. 'KIZGIN DEĞİLİM KIRGINIM' Beste Açar ise, 'Yaşananlardan sonra tabi ki eskisi gibi 'canım' deyip sarılamam, İpek'im derdim ona o da bana Beste'ciğim derdi. Ama asla kötü bir kelime de çıkmaz ağzımdan. Keşke herkesin onun gibi vicdanı olsaydı. O zaman hayat çok güzel olurdu. Kızgın değilim kırgınım' ifadelerini kullanmıştı. MİRAS KAVGASINA TUTUŞTULAR Şarkıcı Adnan Şenses 2013 yılında vefat etti. Henüz sanatçının kırkı çıkmadan dört yıllık eşi Lale Şenses ve ikinci evliliğinden olan kızı Arzum Şenses Alkuş, miras kavgasına tutuştu. 10 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI Adnan Şenses'e ait olan Zeytinburnu'ndaki benzin istasyonu sanatçının vefatının hemen ardından 10 milyon dolara satışa çıkarıldı. EŞİ VE KIZININ KAVGASI ÇOK KONUŞULDU Sanatçının diğer daireleri, araçları, yazlıkları için ise aralarında anlaşma yapan eşi ve kızının miras kavgası çok konuşulmuştu. DAVA AÇILMIŞTI Yeşilçam'ın 'çirkin kralı' olarak anılan Yılmaz Güney'in Birten Ünal'dan olan kızı Güney, üvey annesi Fatoş Hanım'a 'resmi belgede sahtecilik' ve 'şirket veya Kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek' suçlarından dava açmıştı. SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ 2016 yılında sonuçlanan davada; Yılmaz Güney'in son eşi Fatoş Güney hakkındaki suçlamalardan beraat etti. CEM KARACA'NIN MİRASI İÇİN KAVGA 2004 yılında aramızdan ayrılan Türk rock müziği efsanesi Cem Karaca'nın da kırkı çıkmadan son eşi İlkin Karaca'yla 19 yıllık ikinci eşi Feride Hanım ve oğlu arasında miras kavgası yaşandı. VİZYONDAN GERİ ÇEKİLİP SONRA TEKRAR VİZYONA GİRDİ Şarkıların telif hakkıyla başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen tartışmada İlkin Karaca ve Emrah Karaca sık sık karşı karşıya geldi. Bu tartışma yüzünden vizyona giren film geri çekildi. FATMA GİRİK'İN YAKINLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ 2022 yılında aramızdan ayrılan Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in mirası, yakınlarını birbirine düşürdü. VASİYETNAMENİN İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI Fatma Girik mirasının büyük bir bölümünü yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bıraktı. Girik'in erkek kardeşi Günay Girik ise annesi Münnevver Okav'la birlikte kendisinin miras dışı bırakıldığını iddia ederek vasiyetnamenin iptal davası açmıştı. TANIKLAR DA DİNLENDİ Günay Girik ablasının sağlıksız koşullarda, akli dengesi tam yerinde olmadığı sırada ve baskı altında vasiyetname hazırladığını ileri sürerken duruşmada dinlenen tanıklar Günay Girik'in Fatma Girik'in son günlerinde yanında olmadığını dile getirdi. Efsane sanatçı Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Vasiyetin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur da bir paylaşım yaparak sitem dolu sözler kullanmıştı. Hatta Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur Turanbayburt'la birlikte vasiyete kayyum atanmasını talep etmişti. Kapalı kapılar ardında aileleri ile gerilim yaşayan ünlü isimler, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Çözülmeyen aile polemikleri ile dikkat çeken simalar, sevenleri tarafından da oldukça merak ediliyor. Gelin hep birlikte göz atalım! FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı. 'ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN' Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, 'Şarkılarımı bile okumasın' diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı. EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI! Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü. Usta sanatçının, kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'la evliliğini onaylamaması ve gün geçtikçe bu krizin büyümesi, baba ve kızı arasındaki gerilimi yükseltmişti. İddialara göre de Tayfur ve kızının o günden sonra bir daha hiç konuşmadığıydı. HAKARETLER HAVADA UÇUŞMUŞTU! Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, bir programın canı yayınına bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Avukat Tamgüç, Muhammet Aydın'ın kendisini aradığını söyleyerek, 'Ferdi Bey, Muhammet Aydın'ın Tuğçe Hanım'la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım'la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi'ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu' ifadelerini kullandı. 50 MİLYONLUK DAVA İDDİASI İddialara göre Ferdi Tayfur'un, Tuğçe Tayfur'a 50 milyon TL'lik dava açtığı öne sürülmüştü. Tayfur'un avukatı katıldığı ve bu davayı yalanlayarak, rahmetli sanatçının ilk olarak soyadı davası açtığını, edilen hakaretler sonrasında da suç duyurusunda bulunduğunu ve evlatlıktan reddetme kararı verdiğini söylemişti. 'BABASINI ZİYARET BİLE ETMEMİŞ' Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmış oradan ise Antalya'daki bir hastaneye sevk edilmişti. Usta sanatçının hayranları, Ferdi Tayfur'un tedavi gördüğü hastanede zaman zaman gidip kapısında beklemişti. Bu büyük vefa örneğinden sonra tüm gözler kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Fakat Tuğçe Tayfur'un babasını hastanede hiç ziyaret etmemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın üzerine Tuğçe Tayfur'a Instagram üzerinden, 'Babasını ziyaret bile etmemiş, bu nasıl bir vefasızlıktır' yorumları yağmıştı. İBRAHİM TATLISES VE DİLAN ÇITAK Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti. ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKTI Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı. 'BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ' Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!' ifadelerini kullanmıştı. O DA HASTANEYE GİTMEMİŞTİ… İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti. 'İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMANIN KURALLARI VAR' Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar. Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar. ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN REST! Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, ' 'Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir' demişti. 'ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI' Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını Instagram hesabından kaldırmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının haber verdiği paylaşımda yazdığı dipnot ses getirmişti. Çıtak yazdığı notta, 'Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Ohh diyorum, şükür diyorum. Hadi güzel haber. İfadelerini kullanmıştı. KÜÇÜK EMRAH VE OĞLU TAYFUN 'Küçük Emrah' olarak tanıdığınız Emrah İpek ve oğlu Tayfun'un baba oğul davası, 1992 yılında başlayan ve günümüze kadar süre gelen unutulmaz aile dramları arasında yerini alıyor. ÇOCUĞU EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELDİ! Şarkıcı Emrah'ın 1990 yılında Bursa'da verdiği konser sırasında bir hayranı ile tanışması bir ilişki yaşaması ve evlilik dışı çocuğu olması, o dönemin unutulmaz skandalları arasında yerini almıştı. EBRU ÇOLAK'IN MÜCADELESİ... Tayfun'un annesi Ebru Çolak, 1992 yılında çocuğunun babasına yani 'Küçük Emrah'a babalık davası açmış, 8 yılın ardından ise bu mücadelesini kazanmıştı. OĞLUNU KABULLENMEDİ! Şarkıcı Emrah, davanın açılmasının ardından 8 yıl boyunca oğlunu kabul etmeyerek, bir sürecin içine girmişti. Tüm DNA sonuçları Tayfun'un biyolojik babasının Emrah olduğunu söylesede, ünlü şarkıcı oğlunu bir türlü kabullenememişti. O dönemin basın toplantısında oğlu Tayfun'u kabul ettiğini söyleyen ve nüfusuna alacağını ifade eden Emrah, günümüzde oğluyla bir iletişimi bulunmuyor. Tayfun, geçmiş yıllarda birçok programa çıkarak yaşadığı bu üzücü olayları anlatmıştı. Babasıyla gerçek bir baba-oğul iletişimi olmayan Tayfun, sosyal medya hesabında 'Babalar Günü'nü kutlayarak ses getirmişti. 'TAYFUN'U YİNE YOK SAYDI!' Emrah Erdoğan 2014 yılında Sibel Kirer ile dünyaevine girmişti. Bir yıl sonra oğlu Elyesa'yı kucağına alanan Emrah, ikinci kez babalık duygusunu tatmıştı. Şarkıcı Emrah şimdilerde 10 yaşında olan oğlu Elyesa ile sahnede düet yapmıştı. Oğlunu hayranlarına 'Küçük Emrah' olarak tanıtan ünlü şarkıcı, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Takipçilerin Emrah Erdoğan'a yaptığı 'Tayfun'u yine yok saydı' yorumları gündem olmuştu. DENİZ AKKAYA VE 16 YAŞINDAKİ KIZI Manken, oyuncu ve sunucu olan Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile olan evliliğinden dünyaya gelen A.Ö.'nün saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Magazin dünyasını sarsan olay, Aile ve Sosyal Bakanlığının araya girmesiyle ses getirdi. DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI Deniz Akkaya'ın Instagram üzerinden kızının şiddetine maruz kaldığını açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Bakanlığı, 15 yaşındaki A.Ö.'yü koruma altına almıştı. Ünlü mankenin kızı, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosun'da ifade vermişti. Verdiği ifade neticesinde A.Ö. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair raporu düzenlendi. ANNESİNDEN HABERSİZ YURT DIŞI PLANLARI YAPMIŞTI! Deniz Akkaya, 1997 senesinde 'son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü' söyleyerek yaptığı paylaşımda 'Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. '1,5 SAAT BALKONA KİTLEDİ' Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin' ifadelerini kullanmıştı. METİN AKPINAR VE İKİZ KIZLARI Yeşilçam'ın çınarlarından olan Metin Akpınar, şimdiye kadar karşımıza hep unutulmaz filmleri ile çıkıyordu. Ancak yaklaşık 1 yıl önce ortaya çıkan gerçekle Yeşilçam oyuncusu magazinin kalbine oturdu. HER ŞEY NASIL BAŞLADI? Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar, 1987 yılında Suphiye Orancı adındaki bir kadında yasak aşk yaşamıştı. Bu kısa süreli ilişkiden Metin Akğınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları dünyaya geldi. Öz anneleri tarafından Antalya'da bir köye bırakılan iki kardeş, 6 aylıkken Çocuk Esirgeme Yurdu'na bırakıldı. 1994 yılında 'Nebioğlu Ailesi' tarafından evlat edinilen ikiz kızlardan Duygu Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde aslında öz babasının usta oyunculardan olan Metin Akpınar olduğunu öğrendi. 'ÇOCUĞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM' Magazine bomba gibi düşen bu olayda bu sefer tüm gözler Metin Akpınar'a çevrilmişti. Bir süre açıklama yapmayan Akpınar sonunda sessizliğini bozarak konuyla ilgili ifadelerde bulundu. Akpınar, '36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. 'MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK' Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı.' 10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI! Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları için, 'Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum' ifadelerini kullanmıştı. Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a 'Babalığı benimsememe' ve 'Babalık görevlerini yerine getirememe' sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açtı. 'BAZI ŞEYLERİ ÖRTBAS ETMİŞ OLABİLİR' Duygu Nebioğlu dava açmadaki sebebini, 'İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım.' sözleriyle açıkladı. UĞUR DÜNDAR OLAYA DAHİL OLDU! Duygu Nebioğlu verdiği bir röportajda bomba açıklamalar yapmıştı. Nebioğlu, annesinin 2 evliliğini Almanya'da yaptığını söyleyerek, evlilik dışı ilişkisi de olduğunu belirtti. Toplamda 6 kardeş olduklarını dile getiren Nebioğlu, bir ablasının babasının da ünlü biri olduğunu açıkladı. İddialara göre bu ismin gazeteci Uğur Dündar olduğu söylendi. Duygu Nebioğlu'nun ablası tarafından bir dava açıldı ve mahkeme DNA testi yapılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA sonuçlarına göre Dilara G. ve Uğur Dündar'ın DNA'sının eşleşmediği öğrenildi. ANKARALI TURGUT VE ÇOCUKLARI 'Ankaralı Turgut' lakabıyla hafızalara kazınan Turgut Karataş, savaştığı kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Merhum sanatçının vefatı hayranlarını derin bir üzüntüye boğarken, gündem bir başka olayla sarsıldı. Çocuklarıyla arası iyi olmadığı bilinen Ankaralı Turgut, verdiği bir röportajda çocuklarına zehir zemberek sözler söylemişti. 'YARDIM PARAMA GÖZ DİKTİLER' Karataş, kanserle mücadele ettiği sırada maddi zorluklarla da boğuşuyordu. Durumunun iyi olmadığını bilen sanatçı dostlara Ankaralı Turgut'a yardım gecesi düzenlemişti. Tartışma yaratan bu olay hakkında Karataş, '27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. 'HİÇ HELAL PARA YEMİŞLER Mİ?' Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!' demişti. BU KEZ DE MEZAR TAŞI KAVGASINA TUTUŞTULAR! Ankaralı Turgut'un 15 Aralık 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasındaki kavga bu kez mezar taşına evrildi. Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına 'Canım babam' yazdırmıştı. Eylem Boran'ın kardeşi mezar taşındaki 'babam' yazısına tepki göstererek, 'Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun' demişti. EYLEM BORAN'DAN SERT TEPKİ! Eylem Boran gündeme gelen bu olayda kardeşlerini suçlayıcı ifadelerle, 'Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. 'BABAMI SİZİN NANKÖRLÜĞÜNÜZ YIKTI' Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez' açıklaması yapmıştı.