Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B dördüncü kez hamile!

Ünlü şarkıcı Cardi B, Offset ile 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde bitirme kararı aldı. Ayrılıktan sonra Cardi B tefon Diggs ile birlikteliğini açıklamıştı. Ünlü yıldız dördüncü kez hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.09.2025 20:38
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, 6 yıldır Offset ile evli. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı aldı.

BOŞANMA AÇIKLAMASI SONRASI DOĞUM YAPTI

Boşanma açıklaması sonrası şarkıcı, Eylül 2024'te üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Bu süreçte Cardi B, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Şarkıcı, Amerikan futbolu yıldızlarından Stefon Diggs ile ilişkisini haziran ayında açıkladı.

"DÖRDÜNCÜ KEZ HAMİLEYİM"

'CBS Mornings' programına bugün konuk olan Cardi B, müjdeyi verdi. Ünlü şarkıcı dördüncü kez hamile olduğunu açıkladı.

Şarkıcının Offset'ten Kulture Kiari Cephus, Wave Set Cephus ve Blossom adında üç çocuğu bulunuyor.

