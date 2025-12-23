Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı: Dünyaca ünlü şarkıcıdan acı haber! Chris Rea 74 yaşında hayatını kaybetti...

Özellikle "Driving Home for Christmas" parçasıyla bilinen, "Fool (If You Think It's Over)" ve "Let's Dance" şarkılarıyla 70'li ve 80'li yıllarda İngiltere'de çıkış yapan sanatçı, 74 yaşında hayatını kaybetti. 90'lı yılların başında çıkan "The Road to Hell" ve "Auberge" isimli iki stüdyo albümü, ülkesinde listelerde bir numaraya yerleşmişti.