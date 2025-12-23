Trend
Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı: Dünyaca ünlü şarkıcıdan acı haber! Chris Rea 74 yaşında hayatını kaybetti...
İngiliz rock ve blues şarkıcısı Chris Rea, "Driving Homefor Christmas" şarkısıyla, milyonların hafızasına kazınmıştı. 70'li ve 80'li yıllarda oldukça popüler olan şarkıcıdan son olarak acı haber geldi. Rea'nın 74 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:13