Trend Galeri Trend Magazin Dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe’nun evi 3,3 milyon dolara satılıyor!

20'nci yüzyılın tanınmış oyuncu ve modeli Marilyn Monroe, 1962 yılında hayatını kaybetti. Marilyn Monroe'nun Palm Springs'taki evi, satışa çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 17:54
Dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe, yer aldığı birçok proje ve filmle bir döneme damga vurmuş oyunculardan biriydi.

1962 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Güzelliğiyle de sık sık övgü toplayan ünlü oyuncu ve manken Monroe, 1962 yılında hayatını kaybetti.

3,3 MİLYON DOLARA SATIŞA SUNULDU

Ünlü yıldızın California Palm Springs'ta bulunan evi, 3,3 milyon dolara satışa sunuldu.

GÜNLÜK EV OLARAK KİRAYA VERİLİYORDU

Vefatından sonra evi satın alan kişi, evi günlük ev olarak kiraya veriyordu. Ancak sahibi, havuzlu ve lüks evi satma kararı aldı.

GÖRENLERİN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

4 yatak odası, 4 tuvaleti, asma tavanlar ve çok sayıda eğlence alanlarıyla ev, görenlerin ilgisini çekiyor.

RENKLİ DEKORASYON!

Salonda kullanılan detayların da dekorasyonu renklendirdiği görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı.

Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor.

Geniş balkonlarını konforlu bir oturma alanına dönüştüren çift, burada gri tonlarının hâkim olduğu şık bir koltuk takımı kullanmış. Bu tercih sayesinde balkon, hem modern çizgilere sahip hem de keyifli bir yaşam alanı haline gelmiş.

