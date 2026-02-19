Dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe’nun evi 3,3 milyon dolara satılıyor!

Dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe, yer aldığı birçok proje ve filmle bir döneme damga vurmuş oyunculardan biriydi. 1962 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ Güzelliğiyle de sık sık övgü toplayan ünlü oyuncu ve manken Monroe, 1962 yılında hayatını kaybetti. 3,3 MİLYON DOLARA SATIŞA SUNULDU Ünlü yıldızın California Palm Springs'ta bulunan evi, 3,3 milyon dolara satışa sunuldu. GÜNLÜK EV OLARAK KİRAYA VERİLİYORDU Vefatından sonra evi satın alan kişi, evi günlük ev olarak kiraya veriyordu. Ancak sahibi, havuzlu ve lüks evi satma kararı aldı. GÖRENLERİN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI 4 yatak odası, 4 tuvaleti, asma tavanlar ve çok sayıda eğlence alanlarıyla ev, görenlerin ilgisini çekiyor. RENKLİ DEKORASYON! Salonda kullanılan detayların da dekorasyonu renklendirdiği görüldü. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin süper lüks evleri... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı. İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı. Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor. Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı. Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda. Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor. Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor. Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor. Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı. Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı. Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor. Geniş balkonlarını konforlu bir oturma alanına dönüştüren çift, burada gri tonlarının hâkim olduğu şık bir koltuk takımı kullanmış. Bu tercih sayesinde balkon, hem modern çizgilere sahip hem de keyifli bir yaşam alanı haline gelmiş. İşte ünlü çiftin evinden kareler! İşte ünlü çiftin evinden kareler! İşte ünlü çiftin evinden kareler! İşte ünlü çiftin evinden kareler! Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri! Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tuncel Kurtiz'in, hayatının son yıllarını geçirdiği Kaz Dağları'ndaki Zeytinbağı mülkleri satışa sunuldu. Aynı arsa üzerinde yer alan Zeytinbağı Oteli 85 milyon TL'den alıcı beklerken, sanatçının uzun yıllar yaşadığı özel konut için belirlenen satış bedeli 49 milyon 750 bin TL olarak açıklandı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde yer alan bu taş mimarili yapı, 3 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş ve hem butik otel hem de sanat merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. 8 odalı otel, bir restoran, geniş avlular ve farklı sosyal alanlarıyla dikkat çeken yapı, aynı zamanda sanatçının felsefi ve kültürel mirasını yansıtan bir yaşam alanı olarak da tanımlanıyor. Emlak ilanlarında bu özel mülkün 'sadece bir otel' değil, bir yaşam sanatı simgesi olduğu vurgulanarak, 'Bir filozofun dokunduğu, bir sanatçının yaşattığı, bir halk ozanının nefesiyle şekillenmiş bir yaşam alanı' ifadesiyle sanatçının mirasına atıfta bulunuluyor. Tuncel Kurtiz'in sanat dünyasına kattığı derinlik ve doğaya olan tutkusu evin her köşesinde hissediliyor. Bu özel mülk, felsefi ve sanatsal bir bakış açısının hayata geçirilmiş halini sunuyor. Bölgenin Türkiye'nin en yüksek oksijen oranına sahip yerlerinden biri olması, Zeytinbağı'nın sanat, gastronomi ve doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Doğanın ve kültürün iç içe geçtiği bu alan, sanatçılar, yazarlar ve doğaseverler için eşsiz bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Evin sunduğu sakin atmosfer, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor. Zeytinbağı evi, randevu usulüyle gezilebilen bir mülk olarak satışa sunulmuş. Potansiyel alıcıların, profesyonel bir çerçevede süreci ilerletmesi sağlanıyor. EVLERİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM! Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2024'te moda tasarımcısı Serra Söyüncü ile evlenmişti. Ömer Erk adında çocukları olan çift, evin dekorasyonunu değiştirdi. Oğlu için minyatür tasarımlar almayı tercih eden Söyüncü çifti, şeffaf sandalyeye 300 bin lira, 2'li sehpaya 250 bin, masa üstü aydınlatmaya 136 bin ve minik kitaplığa 64 bin TL verdi. Oğluyla birlikte dinleneceği uzanma koltuğuna ise 226 bin lira harcadı. Ayrıca 5 özel sandalyeye ise 500 bin TL verdi. EVİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE USTA OYUNCU HÜLYA DUYAR OLMUŞTU! 55 yaşındaki usta oyuncu Hülya Duyar, yıllara meydan okuyan kariyeri ve başarılı performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol alan Duyar, canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Güçlü oyunculuğu, doğal duruşu ve projelerine kattığı derinlikle her dönemde adından söz ettirmeyi sürdüren usta isim, geniş bir hayran kitlesine sahip. Sanat hayatındaki istikrarlı yükselişinin yanı sıra özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hülya Duyar, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Bir televizyon programına konuk olan usta oyuncunun İstanbul Boğazı'na karşı konumlanan evi, büyük ilgi gördü. İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! YASEMİN ERGENE'NİN EVİ DE BİR O KADAR KONUŞULMUŞTU! Bir dönemin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştirmiş ve oyunculuk kariyerini zirvedeyken bırakma kararı almıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ve cemiyet hayatının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz Eylül ayında herkesi şaşırtan bir kararla 14 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Yasemin Ergene, radikal bir değişiklikle hayatında 'beyaz' bir sayfa açtı. SARIYER'DEN BEYKOZ'A LÜKS TRANSFER Yıllardır Sarıyer'de, Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşamını sürdüren Ergene, boşanma protokolünün ardından bu eve veda etti. Çocuklarıyla birlikte yeni bir düzen kurmak isteyen ünlü isim, rotasını İstanbul'un en gözde ve sakin semtlerinden Beykoz'a çevirdi. İddialara göre, güvenliği ve konforuyla dikkat çeken lüks bir siteye taşınan Ergene'nin yeni villası için ödediği aylık kira bedeli ise duyanları şaşkına çevirdi. AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI! Ünlü ismin bu yeni başlangıç için aylık 20 bin doları gözden çıkardığı konuşuluyor. 'YENİ EV, YENİ MANZARA: İŞTE LÜKS KONUTUNUN BAHÇESİ...' Sosyal medyayı aktif kullanan ve stil ikonuna dönüşen Yasemin Ergene, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışını fırsat bilerek yeni evinden ilk karesini paylaştı. Evinin bahçesinden paylaştığı kar manzaralı pozla takipçilerinin karşısına çıkan Ergene, hem doğal güzelliğiyle hem de arka plandaki lüks detaylarla dikkat çekti. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BEGÜM ÖNER VE CEYHUN FERSOY ÇİFTİNİN EVLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU Ünlü oyuncu Begüm Öner, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen aşklarını zamanla evliliğe taşıyarak mutlu bir birlikteliğe imza atmıştı. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alma hazırlığında olan çiftin paylaşımları dikkat çekmişti. Kız bebekleri olacağını açıklayan ünlü ikili şimdilerde ise evleriyle gündeme geldi. Bir televizyon programına evlerinin kapılarını açan çiftin bebeklerini büyütecekleri yuva göz kamaştırdı. İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER! İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER! İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER! Türk sanat müziğinde yıllardır adından söz ettiren, güçlü sesi ve sahne duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muazzez Ersoy, müzik kariyerindeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sanat hayatı boyunca pek çok albüme imza atan ve sayısız ödülle onurlandırılan usta isim, disiplinli çalışmasıyla tanınıyor. Yıllara yayılan bu başarı dolu sürecin ardından Ersoy'un yaşam alanı da merak konusu oldu. İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, mesleki başarılarının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündemin merkezine oturuyor. Çağla Şikel'in iki oğluyla birlikte kaldığı 9 odalı lüks villası da takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Güzel sunucunun sade ve şık tonlarla dekore edilen mutfağı, takipçilerinden tam not aldı. ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... 1974 yapımı Kaynanalar dizisi, dönemin televizyon tarihine damga vurmuş ve hafızalarda taze bir yer edinmişti. Defne Yalnız, uzun yıllar boyunca ekranlarda iz bırakan kariyerinin ardından eviyle de ilgi odağı oldu. İşte usta oyuncunun evinden kareler... 77 yaşındaki oyuncunun evinin duvarları, hayatı boyunca biriktirdiği anılarla dolup taşarken, birçok fotoğraf ve albüm de bu duvarları süslüyor. Yalnız ayrıca, kaybettiği merhum eşi ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mete Sezer'in fotoğraflarını da duvarlarda yer vermiş. Defne Yalnız, geçmiş yıllara ait kıyafetleriyle sunucuya ve izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evlerini yeniden dekore ettirdi. Sosyal medyada evlerinin yeni halini paylaşan çift kısa sürede gündem oldu. 500 BİN LİRA HARCADILAR Çiftin evleri için 500 bin lirayı gözden çıkarttı. EVİNİN YENİ KÖŞELERİNDEN PAYLAŞIM Ünlü çiftten Neslihan Atagül, evinin iki köşesinden paylaşım yaptı. Bir çok başarılı projede yer alan usta oyuncu Tamer Levent'in sanat kokan evi sosyal medyada dikkat çekti. Evin bembeyaz duvarlarını süsleyen birbirinden değerli tablolar, dikkat çeken aksesuarlar ve klasik mobilyalar izleyicileri büyüledi. Evin en dikkat çekici parçalarından biri ise zarif vitrin ve antika masa… Nesiller boyu korunan bu eşyalar, aile için hem hatıra hem de manevi bir değer taşıyor. Sanatçının kütüphanesi ise bambaşka bir dünya sunuyor. Kitapların arasında kaybolduğunuzda, buranın yalnızca bir çalışma alanı değil; aynı zamanda bir sanat galerisi ve düşünce atölyesi olduğunu hissediyorsunuz. Özenle seçilmiş tablolar, dekoratif objeler ve düzenli raflar, sanatçının estetik bakış açısını yansıtıyor. 2008-2012 yılları arasında ekranlarda oynanan Akasya Durağı dizisi, hala hafızalarda taze bir yer ediniyor. Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın ve Zeki Alasya gibi oyuncuların yer aldığı dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Ayça İnci de başarılı performansı ile dikkat çekmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan İnci son olarak katıldığı bir televizyon porgramında ortaya çıktı. 3+1 evinin kapılarını açan güzel oyuncu, manzarasıyla da beğeni topladı. İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi. 4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU! Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi. Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı. Hakalmaz'ın yeşillikler içindeki, muhteşem manzaralı lüks evi göz kamaştırdı. Ünlü türkücü eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile bu villada gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sevilen oyuncu Halil Ergün'ün evi, ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Ünlü oyuncunun Boğaz manzaralı 4 katlı villası görenleri hayrete düşürdü. Resme oldukça düşkün olan ünlü ismin evi de adeta bir sanat galerisini andırıyor. Salonun duvarları tablolarla dolu olan ünlü isim dekorasyonda tercih ettiği klasik ve zarif tarz ile de bütünlüğü sağlamış. Sanat kadar anılarına da düşkün olan Ergün, evinin birçok alanında da hatıralarına yer vermiş. Aile büyüklerine ait fotoğraflarla kendi köşelerini yapmış. Boğaz manzarasına sahip 4 katlı villada İstanbul'un keyfini süren ünlü oyuncu bahçesiyle de kendisi ilgileniyor. Sanata olan düşkünlüğü evinin bir katını ayırdığı tablolarla da net olarak hissediliyor. Geçirdiği beyin kanaması ile hayranlarını korkutan Settar Tanrıöğen, bu kez eviyle gündeme geldi. Usta oyuncu 2+1 dairede mütevazı bir hayat yaşıyor. İstanbul'a geldikçe 2 oda 1 salon evini kullanan usta oyuncu aslında Kocaeli Kandıra'da kalıyor. Evini öğrencilik yılları için kızına alan Settar Tanrıöğen, İstanbul'a geldikçe bu evde kalıyor. Salona girer girmez toprak tonlardaki köşe koltuk dikkat çekiyor. Karşısında beyaz büyük bir ünite, onlarca kitap, fotoğraf ve hatıra objeleri bulunuyor. Yatak odası, çift kişilik yatak, bir çalışma masası ve duvardaki dekoratif süslerle oldukça minimal bir şekilde dekore edilmiş. Eski milli futbolcu Yılmaz Vural, şimdi teknik direktörlük yaparak adından sıklıkla söz ettiriyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza atan eski futbolcu, son olarak eviyle dikkat çekti. Yılmaz Vural'ın Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks evi görenleri hayrete düşürdü. İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri! Türk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Berdan Mardini, son zamanlarda iş hayatıyla dikkatleri çekiyor. Başarıyla ilerleyen kariyerinin ardından, son dönemde büyük yatırımlara imza atan Mardini, 120 milyon TL'ye kozmetik fabrikası kurarak yeni bir iş koluna el atmıştı. 7 yılın sonunda hayaline kavuşan ünlü türkücü, o anları da sevenleriyle paylaşmıştı. Berdan Mardini son olarak, kralların malikanesini aratmayacak eviyle adından söz ettirdi. İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! 66 yaşındaki Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Melihat Gülses, hala eserlerini büyük bir zevkle seslendirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır sanatını icra eden Melihat Gülses, güçlü sesiyle meslektaşlarına örnek oluyor. Son olarak Gülses'in mesleği gibi sanatla donattığı evi ilgi dikkat çekti. Melihat Gülses'in 4+1'lik evi görenlerin beğeni yağmuruna tutuldu. İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! Müziği ve samimi açıklamalarıyla son günlerde gündeme gelen 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler de, dikkat çekmeye devam ediyor. Roman müziğinin sevilen isimlerden olan Kobra Murat, son olarak bir televizyon programına konuk olarak evinin kapılarını açtı. Başarılı şarkıcının 5 katlı saray yavrusu ve altın varaklı işemeli eviyle gündem oldu. İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor. Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor. Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün. 'BÖYLE SAMİMİ HAYATLARI ÖZLEDİK' Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimi hayatları özledik', 'Tam aradığım hayat', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı. SERENAY SARIKAYA Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya 'Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum 'diyor. LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, 'Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!' diye konuştu. Ünlü oyuncu 'Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum' ifadelerini kullandı. Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, 'Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum' dedi. 'EVİMİN SADE, BASİT OLMASI GEREKİYOR' Serenay Sarıkaya 'Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor –zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu.' ifadelerini kullandı. OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK ŞARKICI BAYHAN Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi... Oldukça sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu. NADİDE SULTAN 'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinden şarkıcı Nadide Sultan, mütevazi evi ile çok beğenildi. NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ SEDA ÜREN Türk müziğinin sevilen sanatçılarından olan Seda Üren'in beyazlarla kaplı evi dikkat çekiyor. SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEREN SERENGİL Paylaşımlarıyla her daim çok konuşulan Seren Serengil bu sefer de saray yavrusu eviyle adından söz ettirdi. SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor. FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ ŞARKICI EGE Ünlü sanatçı Ege'nin yalnız yaşadığı 2+1'lik mütevazı evi gündem oldu. Ünlü sanatçının yalnız yaşadığı ev 2 oda bir salondan oluşuyor. Ünlü sanatçı Ege'nin evi hem kitaplarla hem tablolarla hem de müzik aletleriyle adeta bir sanatçı evi. '22 YILDIR EV ARIYORUM' Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, 'Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim.' dedi. SAFİYE SOYMAN Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, boğaz manzaralı evi ile beğeni topluyor. Gri ağırlıklı evini paylaşan Soyman, sevenlerinin beğenisini kazandı. İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ