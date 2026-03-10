Dünyada sadece Türkiye'de! UNESCO onun için harekete geçti: "Yaşamın sırrını bu taşa kazımışlar!"

Muğla'nın sessiz derinliklerinde saklı kalan kadim bir şehir, tüm dünyanın gözlerini yeniden Türkiye'ye çevirdi! Oinoanda Antik Kenti'nde yer alan ve 'dünyanın en büyük felsefi yazıtı' olarak bilinen devasa anıt, UNESCO Dünya Mirası Listesi yolculuğuna resmen başladı. Binlerce yıl öncesinden günümüze seslenen, adeta bir 'yaşam kılavuzu' niteliğindeki bu gizemli taşlar; sadece tarih değil, mutluluğun ve huzurlu bir hayatın şifrelerini de barındırıyor. İşte arkeoloji dünyasını ayağa kaldıran ve dünyada eşi benzeri bulunmayan o eşsiz mirasın büyüleyici hikayesi...