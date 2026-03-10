Dünyada sadece Türkiye'de! UNESCO onun için harekete geçti: "Yaşamın sırrını bu taşa kazımışlar!"

"DİLEK TAŞI" EFSANESİ VE ARKEOLOJİK GERÇEKLER

Günümüzde Hattuşa'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bu bloğu daha çok "Dilek Taşı" olarak tanıyor. Elini taşın üzerine koyup dilek tutanların sayısı bir hayli fazla. Ancak arkeologlar, bu modern efsanenin ötesinde bir gerçeğe işaret ediyor.

Taşın, tapınak içinde bir sunak veya kült objesi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Hititlerin doğa güçlerine duyduğu saygı ve taşın pürüzsüzce işlenmiş yapısı, onun ritüellerin merkezinde yer aldığını gösteriyor. Uzmanlar, taşın yansıtıcı yüzeyinin ve renginin, Hititlerin dini törenlerinde mistik bir atmosfer yaratmak için kullanılmış olabileceğini belirtiyor.