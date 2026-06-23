Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: MİT kaçıncı sırada? 2026 listesine damga vuran sıralama

Siber savaşların ve büyük verinin (big data) kuralları tamamen yeniden yazdığı 2026 yılında, ülkelerin kaderini belirleyen istihbarat servislerinin güç dengesi yapay zeka tarafından deşifre edildi. Milyonlarca açık veriyi analiz eden gelişmiş algoritmalar, gizlilik kalkanının ardındaki "görünmez orduları" yeni nesil operasyonel kapasitelerine göre sıralayarak ezber bozan bir liste ortaya çıkardı. Tüm dünyanın merakla incelediği bu yeni güç haritasında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) aldığı çarpıcı konum ise büyük dikkat çekiyor.
|Sıra
|Ülke
|Servis
|Yapay Zekanın Vurguladığı Güç Çarpanı
|1
|ABD
|CIA
|Uydu istihbaratı ve global operasyon bütçesi
|2
|Birleşik Krallık
|MI6
|İttifak ağları ve diplomatik sızma
|3
|Çin
|MSS
|Siber veri hırsızlığı ve endüstriyel casusluk
|4
|Türkiye
|MİT
|SİHA-İstihbarat entegrasyonu ve sınır ötesi saha hakimiyeti
|5
|İsrail
|Mossad
|Psikolojik manipülasyon ve sabotaj operasyonları
|6
|Rusya
|SVR/FSB
|Asimetrik savaş ve dezenformasyon ağları
|7
|Fransa
|DGSE
|Afrika bölge hakimiyeti ve sinyal takibi
|8
|Hindistan
|RAW
|Asya-Pasifik güç dengesi ve bölgesel manipülasyon
|9
|Almanya
|BND
|Şifreleme teknolojileri ve iletişim güvenliği
|10
|Pakistan
|ISI
|İç güvenlik dinamikleri ve vekalet savaşları