Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Türkiye’den 7 isim kendine listede yer buldu…

TC Candler tarafından her yıl hazırlanan 'Dünyanın en güzel kadınları listesi'ne Türkiye'den de 7 güzel girdi. 2025 yılına ait listede sıralamalar kullanıcı oyları ile belirlendi. İşte o isimler;

Giriş Tarihi: 30.05.2026 10:06
Pek çok farklı dalda dünyada ses getiren kadınların yer aldığı dünyanın en güzel kadınları listesine Türk güzeller adeta damga vurdu. İşte dünyanın en güzel kadınları listesi…

1 - ROSE

2 - SYDNEY SWEENEY

3 - PHARITA

4 - ANDREA BRILLANTES

5 - WHITNEY PEAK

6 - DEVA CASSEL

7 - BECKY

8 - KARINA

9 - SITALA

10 - DASHA TARAN

TÜRKİYE'DEN İSİMLER KAÇINCI SIRADA?

15 - HANDE ERÇEL

27 - ÖZGE YAĞIZ

34 - CEMRE BAYSEL

53 - SU BURCU YAZGI COŞKUN

62 - CEMRE ARDA

73 - SILA TÜRKOĞLU

93 - AFRA SARAÇOĞLU

YAPAY ZEKAYA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI KİM DERSİNİZ?

Estetik duruş, doğal güzellik, karizma ve halkın beğenisi gibi kriterler baz alınarak hazırlanan 2025 listesi, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Hem ekranların tanıdık yüzleri hem de son dönemin yükselen yıldızları bu yılki sıralamada yer aldı. İşte yapay zekanın puanlamasına göre Türkiye'nin en güzel kadınları...

10. Demet Özdemir – 82 Puan
Dans geçmişinden gelen fiziksel uyumu, enerjik duruşu ve sempatik yüz hatlarıyla ekranların aranan yüzlerinden biri. Hem yerli hem yabancı hayran kitlesi oldukça geniş.

9. Melisa Şenolsun – 83 Puan
Minimalist güzellik anlayışının Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden. Doğallığı, ifade gücü ve sade estetiğiyle dikkat çekiyor.

8. Dilan Çiçek Deniz – 84 Puan
Modern fiziği, zarif yüzü ve farklı estetik yapısıyla özellikle genç kuşağın favorilerinden. Modellik geçmişi, ekran ışığını taşımasına katkı sağlıyor.

7. Tuvana Türkay – 85 Puan
Klasik Türk güzelliğini modern dokunuşlarla birleştiren Tuvana Türkay, hem oyunculuğu hem de belirgin yüz hatlarıyla öne çıkıyor.

6. Afra Saraçoğlu – 87 Puan
Güzelliği kadar oyunculuğuyla da son dönemin parlayan yıldızı. Masumiyetle çekiciliği harmanlayan duruşu sayesinde listede üst sıralarda yer aldı.