"Dünyanın en güzel kızı" gelin oluyor! Thylane Blondeau o isme 'evet' dedi: Parmağındaki servetle herkesi büyüledi!

"Dünyanın en güzel kızı" olarak hafızalara kazınan Thylane Blondeau, yıllar sonra aldığı kararla magazin dünyasında adeta infial yarattı! 24 yaşındaki ünlü model, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Benjamin Attal ile hayatını birleştirme kararı aldığını romantik bir paylaşımla ilan etti. Yunanistan'daki aşk tatilinde gelen sürpriz teklif kadar, genç modelin parmağındaki yüzüğün değeri de dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 11:08
Ünlü bir dergisinin kapağında yer alarak çocuk yaşta dünya çapında bir fenomene dönüşen Thylane Blondeau, yıllar sonra özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemin ilk sıralarına yerleşti.

24 yaşındaki ünlü model, bir süredir birliktelik yaşadığı Fransız oyuncu Benjamin Attal ile hayatını birleştirme kararı aldığını ilan etti.

Mutlu haberi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Blondeau, Yunanistan'daki romantik tatillerinden kesitler sundu.

Paylaştığı karelerde nişan yüzüğünü de sergileyen genç model, gönderisine "En iyi arkadaşıma 'evet' dedim. Sonsuzluğa merhaba!" notunu düştü.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumuyla dolup taştı.

Blondeau'nun evlilik teklifi alması sosyal medyada adeta infial yarattı. Hem hayranları hem de moda dünyasından ünlü dostları, genç çifti samimi mesajlarla yağmuruna tuttu.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Törene dair en çok konuşulan detaylardan biri de Blondeau'nun taktığı görkemli yüzük oldu.

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, yüzüğün piyasa değerinin yaklaşık 34 bin sterlin bandında olduğu tahmin ediliyor.

ÇOCUK YAŞTA GELEN DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRET
Thylane Blondeau, 2006 yılında henüz 6 yaşındayken dünyaca ünlü bir derginin kapağında yer alarak "dünyanın en güzel kızı" unvanıyla hafızalara kazınmıştı.

O günden bu yana modellik kariyerine ara vermeyen Blondeau, günümüzde uluslararası prestijli markaların yüzü olmaya devam ediyor.

Çift, düğün tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmasa da, takipçileri büyük gün için şimdiden geri sayıma başlamış durumda.