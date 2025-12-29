Trend
'Dünyanın en güzel kızı' ilan edilmişti! Thylane Blondeau 'estetik güzeli' yorumlarına cevap verdi: "Buna son verme zamanı geldi"
2007 yılından 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanını alan Fransız model Thylane Blondeau, sosyal medya hesabından 'estetik yaptırdı' yorumlarına adeta çileden çıktı. Peş peşe paylaşım yapan Blondeau, "Buna son verme zamanı geldi" diyerek konuya açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:09