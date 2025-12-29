Trend Galeri Trend Magazin 'Dünyanın en güzel kızı' ilan edilmişti! Thylane Blondeau 'estetik güzeli' yorumlarına cevap verdi: "Buna son verme zamanı geldi"

2007 yılından 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanını alan Fransız model Thylane Blondeau, sosyal medya hesabından 'estetik yaptırdı' yorumlarına adeta çileden çıktı. Peş peşe paylaşım yapan Blondeau, "Buna son verme zamanı geldi" diyerek konuya açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:09
6 yaşındayken güzelliğiyle dikkatleri çeken Thylane Blondeau, bir derginin kapağına çıkarak kısa sürede adını duyurmuştu.

'Dünyanın en güzel kızı' ilan edilen Blondeau, küçük yaşına rağmen herkesi etkilemeyi başarmıştı.

Zaman zaman küçüklük haliyle gündeme gelen Thylane Blondeau, son olarak Paris Moda Haftası'nda boy göstererek, yeniden adından söz ettirdi.

Şimdilerde sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Blondeau, kendisine gelen 'estetik yaptırdı' iddialarına da cevap verdi.

"BUNA SON VERME ZAMANI GELDİ"

Thylane Blondeau Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu tür yorumlardan bıktım. Gençliğimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi. 10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi. Bugün bile insanlar beni görüp 'Sen en güzel kızsın' diyorlar. Hayır, hala değilim, ben sadece bir insanım"

PEKİ YAPAY ZEKAYA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI KİM DERSİNİZ?

Estetik duruş, doğal güzellik, karizma ve halkın beğenisi gibi kriterler baz alınarak hazırlanan 2025 listesi, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Hem ekranların tanıdık yüzleri hem de son dönemin yükselen yıldızları bu yılki sıralamada yer aldı. İşte yapay zekanın puanlamasına göre Türkiye'nin en güzel kadınları...

10. Demet Özdemir – 82 Puan
Dans geçmişinden gelen fiziksel uyumu, enerjik duruşu ve sempatik yüz hatlarıyla ekranların aranan yüzlerinden biri. Hem yerli hem yabancı hayran kitlesi oldukça geniş.

9. Melisa Şenolsun – 83 Puan
Minimalist güzellik anlayışının Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden. Doğallığı, ifade gücü ve sade estetiğiyle dikkat çekiyor.

8. Dilan Çiçek Deniz – 84 Puan
Modern fiziği, zarif yüzü ve farklı estetik yapısıyla özellikle genç kuşağın favorilerinden. Modellik geçmişi, ekran ışığını taşımasına katkı sağlıyor.

7. Tuvana Türkay – 85 Puan
Klasik Türk güzelliğini modern dokunuşlarla birleştiren Tuvana Türkay, hem oyunculuğu hem de belirgin yüz hatlarıyla öne çıkıyor.

6. Afra Saraçoğlu – 87 Puan
Güzelliği kadar oyunculuğuyla da son dönemin parlayan yıldızı. Masumiyetle çekiciliği harmanlayan duruşu sayesinde listede üst sıralarda yer aldı.

5. Sıla Türkoğlu – 88 Puan
Sadeliğin içindeki zarafet tanımı denince akla gelen ilk isimlerden. Parlak gözleri, doğal cilt tonu ve sakin ifadesiyle ekran uyumu çok yüksek.

4. Neslihan Atagül – 89 Puan
Listede bu yıl da üst sıralarda. Özellikle gözleri ve yüz simetrisiyle eşsiz bir estetik çizgiye sahip. Güzelliği, karizmasıyla birleşince etkisi artıyor.

3. Cansu Dere – 91 Puan
Zamana meydan okuyan güzelliği, soğuk ama etkileyici ifadesi ve elit havasıyla yıllardır zirve yarışında. Estetik algının "klasik zarafet" tanımına birebir uyuyor.

2. Bergüzar Korel – 92 Puan
Köklü bir estetik anlayışın temsilcisi olan Korel, hem yüz hatları hem de duruşundaki asaletiyle dikkat çekiyor. Yaş aldıkça güzelliği derinleşen nadir isimlerden.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI!

1. TUBA BÜYÜKÜSTÜN – 94 PUAN
2025'in en güzel Türk kadını seçilen Tuba Büyüküstün, farklı ve güçlü güzellik anlayışıyla her dönem zirvede kalmayı başarıyor. Duru teni, kemikli yüz hatları ve sade şıklığı onu eşsiz kılıyor.