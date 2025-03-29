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Duygusal manipülatör bir Yengeç mi yoksa hep ben diyen bir Aslan mı? İşte ünlülerin tahmin edemeyeceğiniz burçları...

Burçlar, binlerce yıldır toplumların büyük bir bölümünde kulanılan bir "takvimleme" aracı olsa da aynı zamanda karakter özelliklerinden, tarihsel döngülere kadar birçok konunun başlığı hale geldi. Günümüzde de en çok merak edilen konulardan biri olan astrolojinin ayrıntılarının ünlüler üzerinden incelemeye hazır mısınız? İşte ünlülerin tahmin edemeyeceğiniz burçları!

Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:52
Duygusal manipülatör bir Yengeç mi yoksa hep ben diyen bir Aslan mı? İşte ünlülerin tahmin edemeyeceğiniz burçları...

KIVANÇ TATLITUĞ

Akrep 27 ekim 1993

Duygusal manipülatör bir Yengeç mi yoksa hep ben diyen bir Aslan mı? İşte ünlülerin tahmin edemeyeceğiniz burçları...

BAŞAK DİZER

Koç 13 Nisan 1977

Duygusal manipülatör bir Yengeç mi yoksa hep ben diyen bir Aslan mı? İşte ünlülerin tahmin edemeyeceğiniz burçları...

KENAN İMİRZALIOĞLU

İkizler 18 Haziran 1974

Duygusal manipülatör bir Yengeç mi yoksa hep ben diyen bir Aslan mı? İşte ünlülerin tahmin edemeyeceğiniz burçları...

SİNEM KOBAL

Aslan: 14 Ağustos 1987

Duygusal manipülatör bir Yengeç mi yoksa hep ben diyen bir Aslan mı? İşte ünlülerin tahmin edemeyeceğiniz burçları...

BURAK ÖZÇİVİT

Oğlak 24 aralık 1984