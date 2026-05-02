Duyunca kulaklarınızda çınlayacak! Yeşilçam'a damga vuran en komik ve ikonik 10 Yeşilçam repliği! ”Şakir’e çay yok”

Türkan Şoray'ın bakışlarından Adile Naşit'in kahkahasına kadar Yeşilçam, bir milletin ortak rüyası olmaya devam ediyor. İşte aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini yitirmeyen, duyduğunuz anda sizi eski güzel günlere götürecek en efsane 10 replik…

Giriş Tarihi: 02.05.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 14:21
Figüranlarıyla, güzeller güzeli sultanları ve karizmatik jönleriyle Türk sinemasında altın çağ Yeşilçam ile birlikte yaşandı. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ediz Hun, Filiz Akın, Tarık Akan, Şener Şen, İlyas Salman gibi pek çok efsane ismin yer aldığı bu filmler, yayınlandığı ilk günden günümüze kadar hala popülerliğini korumaya devam ediyor.

Sadece bir film endüstrisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal hafızası, neşesi ve hüznü olan bu dönem; imkansız aşkların, sarsılmaz dostlukların ve mahalle kültürünün en saf haliydi.

Türkan Şoray'ın buğulu bakışlarından Cüneyt Arkın'ın havada süzülen tekmelerine, Münir Özkul'un "Bak beyim, sana iki çift lafım var" diye başlayan tiratlarından Adile Naşit'in o eşsiz kahkahasına kadar Yeşilçam, bir milletin ortak rüyasıydı.

İşte yayınlandığı ilk andan günümüze kadar hala efsaneliğini koruyan birbirinden komik 10 Yeşilçam repliği…

BİZİM AİLE

Münir Özkul, Saim Alpago

"Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır ben büyüğüm. Ben, Yaşar usta."

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI

Halit Akçatepe, Münir Özkul

"- Sen kaç yaşındasın

- 1453

- Roma'yı kim yaktı?

- Anam

- Evladım senin anan kim?

-Kanuni Sultan Süleyman"

DEVLERİN AŞKI

Filiz Akın, Cüneyt Arkın

"- Yaşıyorsun demek, n'aylardır nerdesin, niçin aramadın beni, niçin kaçtın?"

DÜĞÜN GECESİ

Zeki Müren, Türkan Şoray

"Durdurun uçağı iniyoruz!"

YALNIZ ADAM

Cüneyt Arkın

"Siz doktor değilsiniz! Şırıngada hava boşluğu var"

ÇİÇEK ABBAS

Şener Şen, İlyas Salman

"-Herkese benden çay

- Ben istemem

- Peki, Şakir'e çay yok"

TARKAN GÜMÜŞ EYER

Kartal Tibet

"-Kurt babanı kim öldürdü?

+Hav! hav hav!...

-Hain Kostok!"


YUMURCAĞIN TATLI RÜYALARI

Ediz Hun, Hülya Koçyiğit

"-Senin öz baban o.

-Babam mı?

-Evet, dünyanın en iyi babası o.

-Baba, babacığım!"

ŞABAN OĞLU ŞABAN

Kemal Sunal, Şener Şen

"-Geldim kumandanım.

- Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın.

- Senin için her şeyi yaparım canım kumandanım benim."

YEDİ BELA HÜSNÜ

Kemal Sunal, Oya Aydoğan

"Ben seni koşarken de seviyorum Hüsniye"

Yeşilçam sinemasının en ikonik 70 mekanı: 'Bizim Aile'nin evine bir de şimdi bakın…

Yeşilçam tarihine yön veren ve Türk sinemasının en ikonik 70 mekanı olarak kabul edilen bu adreslerin son hali, yılların ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha kanıtladı. Bakın o mekanlar şimdi ne halde!

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER-YARIMBURGAZ-KÜÇÜKÇEKMECE

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER-YARIMBURGAZ-KÜÇÜKÇEKMECE

SALAKO-ORÇUNLU KÖYÜ-ÇATALCA

SALAKO-ORÇUNLU KÖYÜ-ÇATALCA

NEŞELİ GÜNLER

KAYGISIZLAR

AİLE ŞEREFİ

KİN

KİN

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİHANGİR