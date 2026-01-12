’EastEnders’in efsanesinden acı haber! Usta oyuncu 92 yaşında hayatını kaybetti...

Televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca yer alan ve canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında iz bırakan oyuncu Derek Martin, 10 Ocak 2026 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti. Ailenin yaptığı açıklamada, Martin'in son anlarını yakınlarının yanında, sakin ve huzurlu bir şekilde geçirdiği belirtildi. Ünlü oyuncunun ölüm sebebine dair ise herhangi bir detay paylaşılmadı. Derek Martin'in vefat haberinin ardından sanat ve eğlence camiasından çok sayıda isim, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak usta oyuncuya veda etti ve taziyelerini iletti. DEREK MARTİN KİMDİR? EastEnders dizisindeki Charlie Slater karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Martin, bu rolle kariyerinin en bilinen işlerinden birine imza attı. Sanat hayatı boyunca tiyatro sahnesinden televizyona, sinema projelerinden dizilere kadar birçok farklı alanda görev aldı.